Si tous les regards étaient tournés vers l'autre quart de finale de la soirée entre Chelsea et le Real Madrid, ce choc entre Villarreal et le Bayern Munich valait tout de même le détour.

D'autant que le Bayern Munich, toujours invaincu cette saison dans la compétition reine, allait encaisser l'ouverture du score dès la 8e minute par Danjuma.

Ce defnier coupait de près du pied gauche une reprise du droit signée Dani Parejo dans la surprise bavaroise et voilà que le Sous-Marin jaune menait face aux bavarois.

Peu avant le repos, le but du break de Villarreal était refusé pour une position de hors-jeu de Francis Coquelin.

1-0, le score au repos pour les locaux. Et Villarreal manquait de torpiller définitivement les Munichois dans le second acte. A l'image de Gerard Moreno qui tentait un tir croisé du pied gauche. Sur la base du poteau droit de Neuer.

Vers l'heure de jeu, Alphonso Davies intervenait en personne en venant contrer Gerard Moreno au moment décisif. Le score n'allait plus évoluer. 1-0, le Sous-Marin jaune coule le Bayern.