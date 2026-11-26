Comment regarder Viktoria Plzen - Benfica avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 12:45 Doosan Arena Plzen

Le Viktoria Plzen reçoit Benfica à la Doosan Arena de Plzen pour un match de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Le contraste au classement est saisissant. Benfica occupe la première place, tandis que Plzen pointe au 30e rang.

L’équipe de Radoslav Kovac est en bonne forme en championnat. Elle s’est imposée 2-1 sur le terrain des Bohemians 1905 en première division le 21 novembre et n’a perdu aucun de ses cinq derniers matchs.

Plzen a également décroché une victoire 1-0 à Lillestroem dans cette compétition plus tôt en novembre. Un résultat sur lequel le club peut s’appuyer à domicile.

Benfica, dirigé par Marco Silva, a remporté ses cinq derniers matchs. Le plus récent s’est soldé par une victoire 3-1 sur le terrain de Torreense en Coupe du Portugal le 22 novembre.

Benfica a aussi battu Lech Poznan 3-1 en Ligue Europa plus tôt ce mois-ci. Le club portugais arrive donc en Tchéquie avec beaucoup de confiance.