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Viktor Gyokeres est redevenu le Cannibale avec la Suède, mais son avenir à Arsenal reste incertain à l’approche de janvier, malgré ses récentes déclarations.

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Six buts en cinq matches, et toujours décisif, comme lors de la dernière rencontre remportée 3-2 par la Suède contre la Bosnie grâce à son doublé. Viktor Gyokeres a porté sa sélection dans le groupe 4 de la Ligue B de la Ligue des nations 2026/2027, décrochant à une journée de la fin sa qualification pour la Ligue A, dont le format changera également lors de la prochaine édition.

L’avant-centre né en 1998 affiche une forme exceptionnelle et semble avoir pleinement retrouvé le niveau qui avait poussé Arsenal à débourser plus de 70 millions d’euros pour l’arracher au Sporting Lisbonne à l’été 2025. Le Cannibale continue pourtant d’afficher un rendement incroyablement différent entre la sélection et les Gunners : Mikel Arteta l’utilise d’abord avec parcimonie et cherche, en outre, un renfort offensif supplémentaire à son poste sur le marché des transferts.

UN REMPLAÇANT DE LUXE POUR ARTETA : depuis le début de la saison, l’attaquant n’a disputé que 181 minutes de Premier League avec Arsenal. Il n’a débuté qu’une seule rencontre et a même passé l’intégralité de 3 des 10 matches disputés sur le banc. En Ligue des champions, son bilan est légèrement meilleur, avec 1 but et 2 passes décisives en 4 journées, dont 3 titularisations. Mais il est aussi resté sur le banc avant de ne jouer que 22 minutes lors du seul véritable choc disputé jusqu’ici, contre le Bayern Munich.

GYOKERES VEUT RESTER : Depuis quelque temps, il est présenté comme un joueur en froid avec le staff technique de Mikel Arteta. Mais Gyokeres a tenu à démentir ces rumeurs dans la presse, affirmant, pour l’instant, vouloir tenter sa chance sous le maillot des Gunners :



« Je voudrais rester, je me sens bien quand je joue. Nous avons gagné la plupart des matches. Ces derniers temps, je joue bien et je me sens en forme actuellement. La communication avec Arteta est bonne. Ça m’agace parfois quand on dit que je veux partir. »

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IL PEUT TOUT DE MÊME PARTIR : Gyokeres ne voudra certainement pas baisser pavillon facilement et, surtout, il ne voudra pas renoncer, après seulement un an et demi, aux 12,5 millions d’euros nets de salaire annuel qu’il perçoit à Londres. Malgré cela, Arsenal travaille toujours sur le marché des transferts pour trouver un renfort offensif et figure notamment parmi les prétendants à Endrick, qui plaît beaucoup en Italie à l’AC Milan et à la Roma.

AC MILAN ET JUVENTUS ? UNE OPPORTUNITÉ : Si Arsenal et Arteta parvenaient réellement à conclure le recrutement offensif réclamé depuis longtemps par l’entraîneur espagnol, la situation de Gyokeres pourrait elle aussi évoluer. Les rumeurs qui en font une possible cible à moindre coût de la Juventus et de l’AC Milan pourraient alors revenir d’actualité. L’AC Milan cherche un attaquant à associer à Goncalo Ramos, tandis que la Juventus voudrait un numéro 9 titulaire à la place de Woltemade et Kolo Muani, qui ne convainquent pas Spalletti à ce poste.

L’opération devra évidemment être très avantageuse sur le plan financier, au moins jusqu’à la fin de la saison. Un prêt avec option d’achat pourrait être la formule la plus appréciée de toutes les parties et, compte tenu des six mois restants, les 6 millions d’euros de salaire qu’il devrait percevoir à Londres seraient également supportables pour les finances des clubs italiens. Ce ne sera pas simple : il faudra aussi convaincre Gyokeres de quitter la Ligue des champions et la Premier League pour jouer, si possible comme titulaire, dans des compétitions dont l’impact sur son image est aujourd’hui moindre, comme la Ligue Europa et la Serie A. Difficile, mais pas impossible : le mercato hivernal vient à peine de commencer.