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L’attaquant d’Arsenal Viktor Gyokeres a marqué des points dans la course à une place de titulaire régulier sous les ordres de Mikel Arteta en trouvant le chemin des filets lors d’un huitième match consécutif de Ligue des nations. Le joueur de 28 ans a inscrit un doublé en première période samedi soir, permettant à la Suède de s’imposer 3-2 face à la Bosnie-Herzégovine à Stockholm.

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Un doublé sur penalty scelle la montée dans l’élite

Gyokeres a transformé deux penalties et permis à l’équipe de Potter, qui recevait, de mener de trois buts à la pause après l’ouverture du score de Daniel Svensson. L’avant-centre a également délivré une passe à Alexander Isak, dont le but a été refusé pour hors-jeu, avant que les visiteurs ne réduisent l’écart de deux buts. La victoire du samedi 14 novembre a assuré le retour de la Suède en Ligue A pour la première fois depuis la saison 2020-2021.

Une série historique digne de l’élite continentale

En marquant pour le huitième match consécutif dans la compétition, l’attaquant porte à 12 son total de buts sur cette série prolifique entamée en octobre 2024. Il n’est par ailleurs resté muet qu’une seule fois lors de ses 11 dernières rencontres dans le tournoi, à l’occasion d’un match nul 2-2 contre la Slovaquie il y a deux ans.

Son dernier doublé porte son total à 16 buts dans la compétition, ce qui le place au deuxième rang des meilleurs buteurs de son histoire, derrière le seul attaquant norvégien Erling Haaland et ses 23 réalisations. En sélection, l’avant-centre compte désormais 27 buts en 42 apparitions depuis ses débuts avec l’équipe première à l’âge de 20 ans, en 2019.

Un record de spectateurs pour un cap franchi au classement des buteurs

Ce total le hisse à la neuvième place ex æquo du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de son pays, aux côtés d’Agne Simonsson, un cap qu’il a atteint en neuf apparitions de moins. Il reste toutefois à 35 buts du record national de Zlatan Ibrahimovic, qui en compte 62. L’ancienne icône avait néanmoins disputé 80 matches de plus en sélection avant de prendre sa retraite en 2023.

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Ce cap a été franchi samedi devant 51 049 spectateurs à la Strawberry Arena, anciennement Friends Arena, établissant un nouveau record d’affluence pour un match de l’équipe nationale masculine dans cette enceinte. Cette affluence a dépassé le précédent record du stade, établi à 49 967 spectateurs contre l’Angleterre lors de son match inaugural en 2012. Le record absolu de la Suède à domicile reste toutefois de 52 943 spectateurs, établi contre l’Allemagne de l’Ouest au stade Rasunda le 26 septembre 1965.

Ses exploits en sélection contrastent avec ses difficultés en club

Gyokeres tentera de prolonger sa série mardi, lorsque la Suède conclura sa trêve internationale en déplacement contre la Pologne. De retour dans le nord de Londres, l’ancien attaquant du Sporting CP espère lancer sa saison en club, lui qui n’a inscrit que deux buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Après avoir marqué 14 buts en championnat lors de la saison dernière, conclue par un titre pour Arsenal, il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en sept matches de Premier League cette saison, dont six disputés en tant que remplaçant.