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Viktor Gyokeres a lancé un appel ferme à ses coéquipiers d’Arsenal : le club ne doit pas consacrer une seconde aux démêlés judiciaires de Manchester City. L’international suédois veut remporter un deuxième titre consécutif en Premier League et estime qu’Arsenal est désormais habitué à la pression qui accompagne sa place de leader.

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Arsenal reçoit un City en difficulté dans un contexte d’incertitude juridique

L’Emirates Stadium accueille dimanche un choc décisif de Premier League : Arsenal affronte Manchester City pour la première fois depuis le verdict de septembre sur les infractions au règlement financier. City a été reconnu coupable d’infractions graves , mais a interjeté appel . Les éventuelles sanctions restent donc en suspens, tout comme la course au titre.

Depuis ce verdict, l’équipe d’Enzo Maresca connaît une nette baisse de régime. Elle n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues, et n’a pris qu’un point sur 12 possibles en championnat.

Gyokeres écarte les questions extrasportives, sans sous-estimer City

Interrogé sur la possibilité que des sanctions contre City modifient la course au titre, Gyokeres a balayé ces questions : « Non. C’est comme ça. Nous nous concentrons sur le match de dimanche. Nous n’avons aucun contrôle là-dessus. Cela ne nous concerne pas. Nous n’y consacrons donc aucune énergie. »

Malgré la mauvaise passe de City, l’international suédois a mis en garde contre toute sous-estimation des visiteurs de dimanche.

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« Ils ont toujours un très bon effectif et de très bons joueurs, a poursuivi Gyokeres. Parfois, on traverse une période où les résultats ne suivent pas toujours, c’est normal pour n’importe quel club. Ce sera un match difficile dimanche. Mais c’est toujours plaisant de jouer de grands matches. Ce sera bien. »

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Les champions d’Arteta visent un deuxième titre consécutif historique

L’équipe de Mikel Arteta compte six points d’avance sur le dauphin de la saison dernière et fait clairement figure de favorite pour conserver son titre en Premier League, ce qu’Arsenal n’a encore jamais réussi. Buteur mardi lors du match nul 1-1 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions , Gyokeres espère être titularisé et a souligné la soif de titres de son équipe.

« Nous voulons toujours gagner des titres et nous savons à quel point c’est difficile en Premier League, compte tenu des matches et des équipes, a-t-il déclaré. Mais nous avons un effectif formidable, des joueurs formidables, alors c’est notre objectif. Nous nous poussons mutuellement chaque jour pour y parvenir et nous allons tout faire pour y arriver.

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« Nous abordons toujours les matches avec l’envie de gagner et, dans l’ensemble, nous avons bien joué cette saison. La saison dernière, nous avons occupé la tête du championnat la plupart du temps. Nous sommes désormais habitués à cette position et notre objectif principal est de la conserver et de gagner dimanche. »

Un choc à l’Emirates aux lourdes conséquences pour la course au titre

Le choc de dimanche offre à Arsenal une occasion idéale de conforter sa première place et d’accentuer la pression sur son rival en difficulté. Une victoire creuserait son avance pendant que City attend le verdict de son appel.

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Pour l’équipe de Maresca, il est essentiel de mettre fin à une série de seulement un point pris sur 12 possibles en championnat. Mais battre un Arsenal en confiance à l’Emirates s’annonce redoutable.