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Viking - Sabah FK : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Le match entre Viking et Sabah FK débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

Viking - Sabah FK en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match de Ligue des champions entre Viking et Sabah FK sera diffusé en direct sur DAZN. Les abonnés pourront y suivre la rencontre en streaming.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Viking et de Sabah FK ?

Viking aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match, un 3-2 contre Bodø/Glimt, s’est soldé par une défaite. Auparavant, Viking s’était imposé 3-1 face à Tromsø. Au total, le club a inscrit 14 buts et en a encaissé 12 lors de ces cinq rencontres.

Sabah FK affiche également deux victoires, un nul et deux défaites. Son dernier match, un 3-2 contre Turan Tovuz, s’est cette fois soldé par une défaite. À noter aussi sa victoire 2-0 face au Slavia Prague en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, Sabah a marqué sept buts et en a encaissé six.

Viking - Sabah FK : compositions d’équipe

Viking - Sabah FK : forme des équipes

Viking - Sabah FK : bilan des confrontations directes

Viking - Sabah FK : les classements