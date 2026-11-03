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Viking - Sabah FK : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Viking vs Sabah FK
Viking
Sabah FK
Ligue des Champions

En Ligue des champions, Viking affronte le Sabah FK. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme peut-on suivre le match en direct aujourd’hui ?

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Viking - Sabah FK : heure du coup d’envoi

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Ligue des Champions - Journée 4
Lyse Arena

Le match entre Viking et Sabah FK débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

Viking - Sabah FK en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match de Ligue des champions entre Viking et Sabah FK sera diffusé en direct sur DAZN. Les abonnés pourront y suivre la rencontre en streaming.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Viking et de Sabah FK ?

Viking aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match, un 3-2 contre Bodø/Glimt, s’est soldé par une défaite. Auparavant, Viking s’était imposé 3-1 face à Tromsø. Au total, le club a inscrit 14 buts et en a encaissé 12 lors de ces cinq rencontres.

Sabah FK affiche également deux victoires, un nul et deux défaites. Son dernier match, un 3-2 contre Turan Tovuz, s’est cette fois soldé par une défaite. À noter aussi sa victoire 2-0 face au Slavia Prague en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, Sabah a marqué sept buts et en a encaissé six.

VIK

VIK - Forme

FCB
N3-3
FRE
V3-2
AVL
D3-1
TRO
V3-1
BOD
D3-2
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
SAB

SAB - Forme

SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
D1-2
QRB
N0-0
TUT
D3-2
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Viking - Sabah FK : compositions d’équipe

Viking vs Sabah FK Équipes probables

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Formation
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeH. HeggheimH. HeggheimH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. HaugenK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. Bellteam-logoH. BjoerdalZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimS. PokatilovS. PokatilovA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. SolvetR. DashdamirovR. DashdamirovI. LepinjicaI. LepinjicaA. KhaybulaevA. Khaybulaevteam-logoD. QueirozK. ParrisK. ParrisC. NwachukwuC. NwachukwuJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-3-3
Viking

Onze de départ

Sabah FK

Entraineur

  • M. Jensen
  • V. Dambrauskas

Viking - Sabah FK : forme des équipes

VIK

VIK - Forme

FCB
N3-3
FRE
V3-2
AVL
D3-1
TRO
V3-1
BOD
D3-2
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
SAB

SAB - Forme

SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
D1-2
QRB
N0-0
TUT
D3-2
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Viking - Sabah FK : bilan des confrontations directes

Viking - Sabah FK : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
D
V
V
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301126+69
V
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
D
N
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
N
N
N
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
15
InterInterINT
420276+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
LASKLASKLAS
42029906
V
V
D
D
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
N
N
V
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
23
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
D
D
D
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
D
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
D
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004116-150
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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