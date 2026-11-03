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Viking - Sabah FK : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Le match entre Viking et Sabah FK débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

Viking - Sabah FK en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue des champions entre Viking et Sabah FK sera diffusé en direct sur DAZN. Les abonnés pourront y suivre la rencontre en streaming.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté de Viking et de Sabah FK ?

Viking aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match, contre Bodø/Glimt, s’est soldé par une défaite sur le score de 3:2. Auparavant, Viking avait battu Tromsø 3:1. Au total, Viking a marqué 14 buts et en a encaissé 12 sur ces cinq matches.

Sabah FK compte également deux victoires, un nul et deux défaites. Son dernier match, contre Turan Tovuz, s’est terminé sur le score de 3:2, cette fois par une défaite. La victoire 2:0 contre le Slavia Prague en Ligue des champions mérite d’être soulignée. Sur ces cinq matches, Sabah FK a inscrit sept buts et en a encaissé six.

Viking - Sabah FK : compositions d’équipe

Viking - Sabah FK : forme actuelle

Viking - Sabah FK : bilan des confrontations directes

Viking - Sabah FK : les classements