Viking contre le Bayern Munich : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Le coup d’envoi du match entre le Viking FK et le FC Bayern Munich sera donné le 13 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Viking accueille le géant allemand à Stavanger

Le Viking FK, club norvégien, reçoit le FC Bayern Munich, champion d’Allemagne, à la Lyse Arena pour la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. Porté par l’enthousiasme de son public à Stavanger, Viking entend mettre son organisation défensive à l’épreuve face à l’une des attaques les plus redoutables d’Europe. Pour le Bayern Munich de Vincent Kompany, ce déplacement en Scandinavie est l’occasion de rebondir après un match nul spectaculaire en championnat et de s’installer d’emblée en haut du classement de la Ligue des champions.

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La victoire de Viking à Bergen

Le Viking FK aborde son rendez-vous européen de mardi avec confiance après son beau succès à l’extérieur contre le SK Brann (2-0), le 9 octobre en Eliteserien. Les buts inscrits rapidement par Henrik Heggheim (11e) et Peter Christiansen (20e) ont donné le ton, avant que Viking ne fasse preuve de solidité tactique pour conserver son avance malgré une expulsion en seconde période. Avec son capitaine Zlatko Tripić, ainsi que Henrik Heggheim et Erik Botheim, le club norvégien arrive lancé et confiant pour cette rencontre historique de mardi.

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La puissance offensive bavaroise : 30 tirs lors d’un match spectaculaire contre Augsbourg

Le Bayern Munich se rend en Norvège après un match nul mouvementé à l’extérieur contre le FC Augsbourg (2-2), le 10 octobre en Bundesliga. Malgré une possession dominante et 30 tirs, ainsi que quatre buts refusés, Ismael Saibari et Nathaniel Brown ont trouvé le chemin des filets, sur deux passes décisives du capitaine Harry Kane. Avec Michael Olise, Luis Díaz et Harry Kane en attaque, l’équipe de Kompany dispose d’une puissance de feu considérable pour se montrer dangereuse dès le coup d’envoi.

Le choc de la Lyse Arena

Sur le plan tactique, la rencontre de mardi promet une opposition intense entre le pressing haut incessant du Bayern et le bloc bas de Viking, qui cherchera à jouer en contre. Le Bayern Munich tentera de dicter le rythme dans l’axe grâce à Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović, tout en s’appuyant sur Michael Olise et Luis Díaz pour défier les latéraux en un contre un. De son côté, le Viking FK comptera sur la rigueur de Joe Bell et Gianni Stensness dans l’axe pour résister à la pression et servir Peter Christiansen lors des transitions rapides. Avec des points précieux en jeu dans cette phase de la Ligue des champions, le duel de mardi promet un beau spectacle européen à Stavanger.

Compositions probables

Viking FK : Ostbo ; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen ; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic ; Christiansen, Botheim

Bayern Munich : Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies ; Kimmich, Pavlovic ; Olise, Saibari, Diaz ; Kane

Actualité et effectifs des équipes

Viking est entraîné par Morten Jensen, mais aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour l’équipe à domicile avant cette rencontre. Des précisions devraient être ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Vincent Kompany dirige le Bayern Munich, pour lequel aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible non plus. Les informations sur l’effectif seront actualisées à mesure qu’elles seront connues avant le match.

Forme du moment

Viking compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Madla en coupe, le 1er octobre. Le club a également signé un impressionnant succès 8-1 face au Kristiansund BK en Eliteserien. Sa seule défaite sur cette période a été concédée contre le VfB Stuttgart (3-1) en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, Viking a marqué 15 buts et en a encaissé six.

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et fait un nul. Lors de sa sortie la plus récente, il s’est largement imposé 7-0 contre l’Union Berlin en Bundesliga. Il a aussi battu Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des champions durant cette période. Ses seuls points perdus l’ont été lors d’un match nul 0-0 sur le terrain de Schalke 04. Le Bayern a marqué 17 buts et n’en a encaissé qu’un seul sur ces cinq matches.

Historique des confrontations

Aucune donnée sur de récentes confrontations entre Viking et le Bayern Munich n’est disponible. Ce match constitue une rare rencontre officielle entre les deux clubs.