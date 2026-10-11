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Viking-Bayern Munich en Ligue des champions de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Viking vs Bayern Munich
Ligue des Champions
Viking
Bayern Munich

Avant-match complet de Viking FK face au Bayern Munich en Ligue des champions de l’UEFA. Retour sur leurs derniers résultats dans les compétitions nationales, leur forme et les principaux enjeux avant cette rencontre de la 2e journée, mardi soir à la Lyse Arena de Stavanger.

Viking FK - Bayern Munich : les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Lyse Arena

Le coup d’envoi du match entre Viking FK et le Bayern Munich sera donné le 13 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Viking accueille le géant allemand à Stavanger

Le club norvégien de Viking FK reçoit le champion d’Allemagne, le Bayern Munich, à la Lyse Arena pour la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions 2026-2027. Porté par un public enthousiaste à Stavanger, Viking entend mettre à l’épreuve son organisation défensive face à l’une des attaques les plus redoutables d’Europe. Pour le Bayern Munich de Vincent Kompany, ce déplacement en Scandinavie est l’occasion de rebondir après un nul spectaculaire en championnat et de s’installer rapidement en haut du classement de la Ligue des champions.

VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Viking s’est imposé à Bergen

Viking FK aborde son rendez-vous européen de mardi avec confiance après son impressionnante victoire 2-0 sur le terrain de SK Brann en Eliteserien, le 9 octobre. Des buts rapides de Henrik Heggheim (11e) et Peter Christiansen (20e) ont donné le ton, avant que Viking ne fasse preuve de solidité tactique pour préserver son avance malgré une expulsion en seconde période. Avec son capitaine Zlatko Tripić, ainsi que Henrik Heggheim et Erik Botheim, le club norvégien aborde cette rencontre historique de mardi avec de l’élan et de la confiance.

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

La puissance offensive du Bayern : 30 tirs dans un match spectaculaire à Augsbourg

Le Bayern Munich se rend en Norvège après un match nul mouvementé (2-2) sur le terrain du FC Augsbourg en Bundesliga, le 10 octobre. Malgré une nette domination dans la possession et 30 tirs, dont quatre buts refusés, Ismael Saibari et Nathaniel Brown ont trouvé le chemin des filets, avec deux passes décisives du capitaine Harry Kane. Avec Michael Olise, Luis Díaz et Harry Kane en attaque, l’équipe de Kompany dispose d’une puissance offensive considérable pour se montrer dangereuse dès le coup d’envoi.

Un choc à la Lyse Arena

Sur le plan tactique, la rencontre de mardi opposera le pressing haut et incessant du Bayern au bloc bas de Viking, prêt à partir en contre-attaque. Le Bayern Munich cherchera à maîtriser le rythme dans l’axe grâce à Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović, tout en permettant à Michael Olise et Luis Díaz de se retrouver en un contre un face aux latéraux. De son côté, Viking FK comptera sur la discipline de Joe Bell et Gianni Stensness dans l’axe pour résister à la pression et trouver Peter Christiansen lors de transitions rapides. Avec de précieux points en jeu dans la phase de championnat de la Ligue des champions, ce duel de mardi promet une belle soirée européenne à Stavanger.

Actualité des équipes et effectifs

Viking vs Bayern Munich Équipes probables

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Formation
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeK. HaugenK. HaugenG. StensnessG. StensnessJ. DalandJ. DalandH. HeggheimH. HeggheimT. MoiT. MoiO. VistedO. VistedJ. BellJ. BellZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. Christiansenteam-logoH. BjoerdalM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesL. DiazL. DiazT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-3-3
Viking

Onze de départ

Bayern Munich

Entraineur

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Viking est entraîné par Morten Jensen, mais aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour l’équipe à domicile avant cette rencontre. Des précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Vincent Kompany dirige le Bayern Munich. Aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe visiteuse non plus. Les informations sur l’effectif seront actualisées à mesure qu’elles seront connues avant le match.

Forme du moment

VIK

VIK - Forme

VFB
D3-1
KBK
V8-1
LIL
V3-0
MAD
V0-3
BRA
V0-2
But marqué (encaissé)
17/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCB

FCB - Forme

S04
N0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
N2-2
But marqué (encaissé)
16/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Viking compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Madla en coupe, le 1er octobre. Le club a également signé un succès impressionnant, 8-1, face à Kristiansund BK en Eliteserien. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre le VfB Stuttgart, 3-1, en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, Viking a inscrit 15 buts et en a encaissé six.

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et fait un nul. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une large victoire 7-0 contre l’Union Berlin en Bundesliga. Le club a également battu Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des champions durant cette période. Les seuls points qu’il a laissés en route l’ont été lors d’un nul 0-0 sur le terrain de Schalke 04. Le Bayern a marqué 17 buts en cinq matches et n’en a encaissé qu’un.

Historique des confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur de récentes confrontations entre Viking et le Bayern Munich. Cette rencontre constitue une rare opposition officielle entre les deux clubs.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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