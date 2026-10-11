Viking FK - Bayern Munich : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Le coup d’envoi du match entre Viking FK et le Bayern Munich sera donné le 13 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Viking accueille le géant allemand à Stavanger

Le club norvégien de Viking FK reçoit le champion d’Allemagne, le Bayern Munich, à la Lyse Arena pour la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions 2026-2027. Porté par un public enthousiaste à Stavanger, Viking entend mettre à l’épreuve son organisation défensive face à l’une des attaques les plus redoutables d’Europe. Pour le Bayern Munich de Vincent Kompany, ce déplacement en Scandinavie est l’occasion de rebondir après un nul spectaculaire en championnat et de s’installer rapidement en haut du classement de la Ligue des champions.

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Viking s’est imposé à Bergen

Viking FK aborde son rendez-vous européen de mardi avec confiance après son impressionnante victoire 2-0 sur le terrain de SK Brann en Eliteserien, le 9 octobre. Des buts rapides de Henrik Heggheim (11e) et Peter Christiansen (20e) ont donné le ton, avant que Viking ne fasse preuve de solidité tactique pour préserver son avance malgré une expulsion en seconde période. Avec son capitaine Zlatko Tripić, ainsi que Henrik Heggheim et Erik Botheim, le club norvégien aborde cette rencontre historique de mardi avec de l’élan et de la confiance.

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La puissance offensive du Bayern : 30 tirs dans un match spectaculaire à Augsbourg

Le Bayern Munich se rend en Norvège après un match nul mouvementé (2-2) sur le terrain du FC Augsbourg en Bundesliga, le 10 octobre. Malgré une nette domination dans la possession et 30 tirs, dont quatre buts refusés, Ismael Saibari et Nathaniel Brown ont trouvé le chemin des filets, avec deux passes décisives du capitaine Harry Kane. Avec Michael Olise, Luis Díaz et Harry Kane en attaque, l’équipe de Kompany dispose d’une puissance offensive considérable pour se montrer dangereuse dès le coup d’envoi.

Un choc à la Lyse Arena

Sur le plan tactique, la rencontre de mardi opposera le pressing haut et incessant du Bayern au bloc bas de Viking, prêt à partir en contre-attaque. Le Bayern Munich cherchera à maîtriser le rythme dans l’axe grâce à Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović, tout en permettant à Michael Olise et Luis Díaz de se retrouver en un contre un face aux latéraux. De son côté, Viking FK comptera sur la discipline de Joe Bell et Gianni Stensness dans l’axe pour résister à la pression et trouver Peter Christiansen lors de transitions rapides. Avec de précieux points en jeu dans la phase de championnat de la Ligue des champions, ce duel de mardi promet une belle soirée européenne à Stavanger.

Actualité des équipes et effectifs

Viking est entraîné par Morten Jensen, mais aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour l’équipe à domicile avant cette rencontre. Des précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Vincent Kompany dirige le Bayern Munich. Aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe visiteuse non plus. Les informations sur l’effectif seront actualisées à mesure qu’elles seront connues avant le match.

Forme du moment

Viking compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Madla en coupe, le 1er octobre. Le club a également signé un succès impressionnant, 8-1, face à Kristiansund BK en Eliteserien. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre le VfB Stuttgart, 3-1, en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, Viking a inscrit 15 buts et en a encaissé six.

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et fait un nul. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une large victoire 7-0 contre l’Union Berlin en Bundesliga. Le club a également battu Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des champions durant cette période. Les seuls points qu’il a laissés en route l’ont été lors d’un nul 0-0 sur le terrain de Schalke 04. Le Bayern a marqué 17 buts en cinq matches et n’en a encaissé qu’un.

Historique des confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur de récentes confrontations entre Viking et le Bayern Munich. Cette rencontre constitue une rare opposition officielle entre les deux clubs.