Comment regarder Vietnam U17 - Mali U17 avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 26 nov. 2026 - 08:00

Le Vietnam U17 affronte le Mali U17 dans le groupe G de la Coupe du monde U17. Les deux équipes visent un résultat qui pèsera sur le classement.

Le Mali aborde ce match en tête du groupe et en grande forme. Lors de ses deux dernières rencontres de groupe, il a battu la Nouvelle-Zélande U17 3-0, puis la Belgique U17 2-1.

Cette victoire contre la Belgique, obtenue le 23 novembre, a montré que l’équipe savait marquer et préserver un avantage dans un match serré. Le Mali a remporté quatre de ses cinq dernières rencontres.

Le Vietnam a connu un début de parcours plus difficile. Il s’est incliné 3-2 face à la Belgique U17 le 20 novembre, avant de faire match nul 3-3 contre la Nouvelle-Zélande U17 le 23 novembre.

La sélection vietnamienne a marqué beaucoup de buts lors de ces deux matches, mais elle en a aussi encaissé six. Renforcer sa défense semble être sa priorité face à une attaque malienne prolifique.

Le Vietnam occupe la troisième place du groupe, tandis que le Mali est en tête. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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