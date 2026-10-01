La crise entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, qui a éclaté hier mercredi, ainsi que son départ du camp de la sélection et son voyage en Espagne, ont suscité une vive polémique.

Cristiano a quitté le camp du Portugal quelques minutes après la conférence de presse du sélectionneur Jorge Jesus, qui a affirmé qu'il ne changerait pas ses décisions tactiques à cause d'un seul joueur, et que Ronaldo ne serait pas titulaire face au Danemark.

Alors que certains ont accusé Cristiano Ronaldo d'abandonner la sélection et de ne penser qu'à lui-même, le Don a reçu un large soutien de ses admirateurs en Arabie saoudite, en particulier sur le réseau « X ».

Un compte au nom de Khaled Al-Shammari a écrit : « Lorsque les hyènes s'agglutinent autour du lion, cela ne signifie pas qu'elles sont plus fortes que lui, mais que le lion est devenu seul. Et malgré tout, Cristiano Ronaldo demeure. »









Nayef Al-Sanjari a commenté : « Merci Cristiano. Il a remporté des titres, pulvérisé des records et s'est forgé une place parmi les plus grands à avoir joué au football, mais il a dans le même temps offert au Portugal un rayonnement mondial qui dépasse sa taille géographique et son histoire sportive. »

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, lorsque le nom du Portugal est évoqué dans le football, on ne peut raconter son histoire moderne sans que Cristiano ne soit au cœur du récit. Peut-être même que l'histoire dira que Cristiano n'a pas été un chapitre de l'histoire du Portugal, mais que le Portugal lui-même est devenu un chapitre de l'histoire de Cristiano. »









Quant à Abou Aber, il a écrit : « Jesus, espèce de traître. Avant, tu lui demandais la permission avant même de songer à le remplacer. Avant lui, ton nom n'était pas sur toutes les lèvres. À une époque, tu n'étais pas connu dans le monde entier. Autrefois, et avant lui, tu étais quelque part où seuls tes proches te connaissaient. Tu ne rêvais pas d'entraîner Cristiano. Tu n'avais aucune ambition en dehors du cercle bleu qui t'entourait. »









Abou Mohammed a déclaré : « Tu resteras le meilleur joueur de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. C'est Cristiano qui a fait le Portugal, et non le Portugal qui a fait Cristiano, le meilleur de l'histoire. »









Abou Turki a écrit : « Jesus, vieil entraîneur. Cristiano Ronaldo est une légende mondiale, son histoire est plus grande que toi et il est capable de t'écarter, alors ne te lance pas dans un défi où tu te perdras toi-même. »









Un compte au nom de la docteure Hoda Al-Khaldi a écrit : « Nous sommes avec toi, le public d'Al-Nassr te soutient, respecte et apprécie ta présence parmi nous. Bienvenue pour ton retour, nous t'attendons. Tu es aussi majestueux que l'étoile de Suhail dans un ciel limpide. »

Elle a poursuivi : « Je souhaite que l'association des supporters d'Al-Nassr accueille Cristiano à l'aéroport, après coordination avec la direction de l'aéroport (si possible). »







