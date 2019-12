VIDEO - Zidane : "Il faut que Mendy se mette à l’espagnol"

En conférence de presse, l'entraîneur de la Maison Blanche a vivement conseillé à Ferland Mendy d'améliorer son espagnol pour mieux s'intégrer.

"Dans les gros clubs il y a toujours de la concurrence, il y a toujours eu de très bons joueurs à tous les postes, je ne peux rien dire alors que la saison n’a pas encore commencé. J’arrive par la petite porte mais j’ai fait une bonne saison, en club et en sélection, j’espère tout faire pour être performant. C’est mieux d’arriver pour essayer de jouer, mais je suis pas coach ce n’est pas moi qui décide", avait expliqué Ferland Mendy, peu après son arrivée au .

"Il va falloir qu'il se mette un peu plus à l'espagnol"

Entré dans une nouvelle dimension depuis son départ de l'Olympique Lyonnais contre la somme de 50 millions d'euros, le latéral gauche formé au Havre a été gêné par des blessures ces derniers mois, mais prend peu à peu ses marques chez les Madrilènes. Présent en conférence de presse ce vendredi, son entraîneur en la personne de Zinédine Zidane est revenu sur son adaptation, et a pointé du doigt un problème de langue.

"Sur le terrain, non, il n'y a plus d'adaptation à avoir là. Sur le terrain, il est déjà bien intégré, il a aujourd'hui la possibilité de jouer. Et quand il a joué, il a bien démontré sur le terrain qu'il avait sa place ici. Maintenant, pour le reste de son intégration, il va falloir qu'il se mette un peu plus à l'espagnol, parce que c'est quand même important. Pour le reste ça viendra petit à petit, mais l'espagnol il en a besoin", a estimé Zinédine Zidane, déjà passé par là en tant que joueur.