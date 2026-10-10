Vidéo : Youssef En-Nesyri explose : l'arbitre est la cause de notre défaite contre Al-Hilal

Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a exprimé sa vive colère après la défaite face à Al-Hilal, sur le score de 3-2, dans le clasico de la 8e journée du championnat de Roshan, affirmant que l'arbitre a été l'une des principales causes de cette défaite.

En-Nesyri a inscrit le premier but d'Al-Ittihad dans la rencontre à la 22e minute, poursuivant ainsi ses prestations impressionnantes avec « Al-Amid » cette saison.

À lire aussi : Vidéo : chaos total, affrontements et intervention des forces de l'ordre à l'issue du sommet entre Al-Hilal et Al-Ittihad

En-Nesyri a déclaré dans des propos tenus aux médias après la rencontre : « L'arbitre a été l'une des principales raisons qui nous ont fait perdre le match de ce soir. »

Il a ajouté : « Je ne veux pas trop m'étendre sur l'arbitre pour ne pas m'exposer à des sanctions, mais toute personne ayant regardé le match verra qu'il a été à l'origine de notre défaite. »

Et de conclure : « Mais nous avons commis quelques erreurs et Al-Hilal a disputé un grand match. Nous allons assurément tenter de rectifier le tir dans la période à venir. »















