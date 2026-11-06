Yasser Al-Qahtani, star du football saoudien, a révélé la raison de l'éclosion d'Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr, avec le club, et de sa supériorité par rapport à ce qu'il proposait avec son ancien club, Al-Hilal.

Abdullah Al-Anazi, ancien gardien d'Al-Nassr, a déclaré aux chaînes « Thmanyah » : « J'estime qu'Abdullah Al-Hamdan s'est davantage trouvé à Al-Nassr que dans n'importe quel autre club, sans vouloir minimiser quoi que ce soit, mais c'est peut-être le facteur de l'expérience, du grand nombre de matchs disputés et du groupe. »

Al-Qahtani a répondu : « C'est peut-être dû au fait que l'entraîneur lui accorde une plus grande confiance, qu'il lui offre un plus grand nombre de matchs, ainsi qu'au public qui lui a accordé sa confiance et son soutien. »

Il a ajouté : « La différence, c'est aussi qu'il est fixé à son poste avec Al-Nassr, alors qu'à Al-Hilal, il passait d'un poste à un autre au point de se perdre sur le terrain. »

Cependant, Manaf Abu Shqeir, ancienne star d'Al-Ittihad, s'est opposé à cette idée en déclarant : « Parmi les matchs où Al-Hamdan m'a plu, il y a celui de la sélection (saoudienne) face à la Chine, où il a joué comme ailier gauche. »

Et de conclure : « Il est vrai qu'il a trouvé sa place à Al-Nassr, mais il reste possible de l'utiliser sur l'aile, comme c'est le cas pour Firas Al-Buraikan, joueur d'Al-Ahli, et comme c'était le cas pour Yasser Al-Qahtani lui-même. »

Al-Hamdan a rejoint Al-Nassr lors du dernier mercato hivernal, après avoir résilié son contrat avec son ancien club, Al-Hilal, pour afficher depuis son meilleur niveau.

L'attaquant saoudien a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 35 matchs disputés avec Al-Nassr, après avoir marqué 13 buts et délivré 10 passes décisives en 145 matchs avec Al-Hilal.