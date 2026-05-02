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VIDÉO : Wes Morgan revient sur le titre de champion de Premier League « miraculeux » de Leicester, sur ses confrontations avec les plus grands de tous les temps, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et bien plus encore dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On » W. Morgan Leicester A. Akinfenwa Championship Nottingham Forest Premier League Jamaïque

Invité du podcast « Beast Mode On », Wes Morgan, capitaine du mythique Leicester City champion, lève le voile sur les coulisses d’un des plus grands exploits de l’histoire du football. L’icône jamaïcaine détaille la mentalité qui a porté les Foxes vers un sacre à 5 000 contre 1, sensation planétaire. L’ancien défenseur de Nottingham Forest évoque également ses duels avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, sa fierté de représenter la Jamaïque et bien plus encore.