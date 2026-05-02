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VIDÉO : Wes Morgan revient sur le titre de champion de Premier League « miraculeux » de Leicester, sur ses confrontations avec les légendes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et bien plus encore dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On » W. Morgan Leicester A. Akinfenwa Championship Nottingham Forest Premier League Jamaïque

Invité du podcast « Beast Mode On », Wes Morgan, capitaine de l’équipe historique de Leicester City sacrée championne, dévoile les coulisses de l’un des plus grands exploits d’outsider de l’histoire du football. L’échange détaille la mentalité qui a porté les Foxes vers ce titre de Premier League, une prouesse cotée à 5 000 contre 1 et saluée par le monde entier. L’ancien défenseur de Nottingham Forest évoque également ses duels avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, sa fierté de représenter la Jamaïque et bien plus encore.