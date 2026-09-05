Vidéo : Watkins dévoile la raison de son transfert vers le championnat saoudien et fait sa première promesse aux supporters d'Al-Hilal

L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al-Hilal, a révélé les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la Roshn Saudi League lors de l'actuel mercato estival.

Watkins a rejoint Al-Hilal durant le mercato estival en cours, en provenance d'Aston Villa, avant de disputer une rencontre en tant que remplaçant et d'inscrire un but lors de la victoire 3-0 contre Al-Ahli, mardi dernier, puis d'être titularisé sans marquer lors de la victoire 2-0 face à Al-Shabab, hier vendredi.

À l'issue de la rencontre, Watkins a évoqué les raisons de son transfert vers la Roshn Saudi League, dans des propos rapportés par le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Personnellement, je voulais relever un nouveau défi qui s'offrait à moi et à ma famille. »

Il a précisé : « Nous avons vécu au Royaume-Uni toute notre vie, et venir ici pour découvrir une nouvelle culture est une expérience vraiment formidable. »

Il a ajouté : « Tout le monde nous a accueillis chaleureusement, sans nous ménager la moindre aide, et jouer pour un club de la dimension d'Al-Hilal, le plus grand club d'Arabie saoudite, est une occasion incroyable pour moi, car je suis venu ici pour remporter des championnats et des titres. »

Il a poursuivi : « Le rythme de jeu est très bon. Il est normal que la cadence de la rencontre ralentisse par moments en raison des températures élevées, mais le championnat compte des joueurs d'un très haut niveau, et je m'adapterai rapidement aux conditions climatiques. »

Par ailleurs, l'attaquant anglais a fait une promesse aux supporters d'Al-Hilal, en déclarant : « Je promets aux supporters d'inscrire beaucoup de buts. »

Il a ajouté : « Je n'ai pas pris part à la préparation d'avant-saison, donc je travaille actuellement à retrouver toute ma condition physique et mon rythme. Attendez-moi bientôt, car il se peut que vous me voyiez marquer plus d'un but en un seul match lors des prochaines rencontres. »

Il a enchaîné : « J'ai disputé aujourd'hui un match complet, dans une ambiance différente. De nouveaux éléments ont récemment rejoint Al-Hilal, et j'en fais partie, et nous traversons tous actuellement une phase d'harmonisation et d'adaptation. »

Il a conclu : « L'entente et l'alchimie entre nous se développeront très certainement avec le temps, mais le plus important pour nous aujourd'hui est de remporter la victoire et de récolter tous les points. »