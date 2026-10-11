Vidéo : Walid Al-Faraj révèle une surprise au sujet de la haie d'honneur du Clasico

Le journaliste sportif Walid Al-Faraj a révélé les coulisses de l'organisation de la haie d'honneur réservée à Mohammed Al-Owais, gardien de but d'Al Hilal et de la sélection saoudienne, lors du clasico entre Al Hilal et Al Ittihad, après que la scène a suscité une vive polémique parmi les supporters, d'autant que la célébration de la Coupe du Golfe arabique, « Khaliji 27 », s'est déroulée dans le stade du « Zaïm », et juste avant une confrontation face à l'un de ses principaux rivaux sur la scène nationale.

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Al-Owais était apparu en portant le trophée de Khaliji 27 avant le coup d'envoi de la rencontre, au milieu d'une haie d'honneur formée par les joueurs d'Al Hilal et d'Al Ittihad, pour célébrer le sacre de la sélection saoudienne, titrée pour la quatrième fois de son histoire.

Mais la scène a provoqué les protestations de certains supporters, qui se sont interrogés sur les raisons d'associer l'hommage rendu à la sélection à l'un des clubs, surtout qu'Al-Owais évolue sous les couleurs d'Al Hilal.

Dans ce contexte, Al-Faraj a expliqué, lors de son émission « Sport maa Walid », que l'idée de cet hommage n'était pas venue de la Fédération saoudienne de football, mais qu'elle avait débuté par une proposition d'Al Hilal, qui souhaitait honorer le capitaine de la sélection après le succès en Coupe du Golfe, avant que la Fédération n'approuve l'initiative, l'événement se tenant ainsi avant le clasico.

Al-Faraj a déclaré : « C'était une proposition d'Al Hilal d'honorer le capitaine de la sélection saoudienne après le sacre récent en Coupe du Golfe arabique, et la Fédération l'a approuvée. Il n'y a aucun fanatisme dans cette affaire. »

Le journaliste sportif a ajouté que cet hommage n'avait pas été proposé par la Fédération saoudienne de football, précisant que même si l'idée était venue de la Ligue saoudienne de football professionnel, organiser la célébration lors du clasico aurait été approprié, étant donné que cette rencontre est l'une des affiches les plus importantes de la saison en cours et qu'elle bénéficie d'un large suivi populaire.

Il convient de rappeler qu'Al Hilal s'est imposé face à Al Ittihad sur le score de (3-2), hier samedi, au stade « Kingdom Arena », dans le cadre de la huitième journée de la Roshn League.

Ces éclaircissements sont venus mettre un terme à certaines interrogations sur les dessous de cette scène, notamment en raison du lien entre Fahd Al-Mufarraj, l'actuel directeur exécutif de la sélection saoudienne, et un long parcours de travail administratif au sein d'Al Hilal. Néanmoins, les déclarations d'Al-Faraj indiquent que l'initiative est venue du club lui-même, sans qu'aucun élément ne prouve que le passé hilalien d'Al-Mufarraj ait été à l'origine de l'organisation de cette haie d'honneur.