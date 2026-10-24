Les compétitions de la Saudi Pro League Roshn ont connu une journée exceptionnelle, riche en suspense et en messages importants dans la course au titre, après que les quatre grands clubs ont tous réussi à s'imposer au cours d'une même journée, dans un scénario rare qui a ravivé les ambitions de leurs supporters, alors que la compétition approche de phases plus décisives.

Al-Ahli s'était imposé largement face à Al-Khaleej sur le score de 4-1, tandis qu'Al-Ittihad a battu Al-Diriyah deux buts à zéro, qu'Al-Nassr a dominé Al-Faisaly 3-1, avant qu'Al-Hilal ne vienne clore la journée par une victoire palpitante contre Al-Qadsiah sur le score de 3-2, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn League.

Le journaliste Walid Al-Faraj s'est arrêté sur cet événement marquant, lors de son émission « Rotana Sport avec Walid », affirmant qu'il ne se souvenait pas avoir vu les quatre grands clubs remporter tous leurs matchs au cours d'une même journée, malgré ses longues années de travail dans le domaine médiatique.

À lire aussi : « Ce n'est pas le match le plus important » : Inzaghi dévoile l'astuce qui a conduit Al-Hilal à la victoire face à Al-Qadsiah

Al-Faraj a déclaré : « Cela fait des décennies que je travaille dans les médias, et je ne me souviens pas avoir vu les quatre grands clubs jouer le même jour et remporter tous leurs matchs », estimant que ce scénario a donné aux supporters d'Al-Hilal, d'Al-Nassr, d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad une bouffée d'optimisme quant à la capacité de leurs équipes à jouer le titre du championnat.

Le journaliste saoudien a ajouté que les supporters des quatre clubs ont le sentiment que le titre reste à la portée de leurs équipes, notamment en raison du faible écart de points et de la possibilité de voir le classement évoluer au cours des prochaines journées, ce qui rend la course à la première place ouverte à de nombreux scénarios.

En évoquant le duel qui a opposé Al-Hilal à Al-Qadsiah, Al-Faraj a souligné le caractère complexe de l'Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur d'Al-Qadsiah, et de l'Italien Simone Inzaghi, directeur technique d'Al-Hilal, mais il a estimé que ce dernier avait adressé un message clair à travers sa victoire palpitante, dont la teneur était : « Ne parle pas trop », en référence au fait que la réponse sur le terrain peut être plus percutante que les déclarations.