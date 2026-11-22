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Cole Palmer a eu une vive altercation avec son coéquipier blessé Joao Pedro après la lourde défaite de Chelsea à domicile face à Leeds United, samedi. La tension est montée à Stamford Bridge après l’effondrement de Chelsea en seconde période, qui a laissé supporters et joueurs sous le choc.

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La tension éclate après le coup de sifflet final

L’après-midi de Chelsea a tourné au fiasco malgré l’ouverture du score d’Emmanuel Emegha à la 25e minute. Noah Okafor a égalisé trois minutes plus tard, avant que Dominic Calvert-Lewin ne donne l’avantage à Leeds huit minutes après le début de la seconde période. Leeds a ensuite inscrit deux autres buts en fin de match, par Okafor puis Brenden Aaronson, auteur d’un but en solitaire dans le temps additionnel.

Alors que les joueurs quittaient le terrain, Simon Johnson, journaliste à The Athletic, a signalé un « échange houleux » entre Palmer et l’attaquant blessé Pedro. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent Palmer parler en se couvrant la bouche d’une main, avant que Pedro ne pose les mains sur les épaules de son coéquipier et ne hausse les épaules. L’international anglais s’est alors éloigné, visiblement mécontent.

La séquence en vidéo

Alonso réagit à l’incident d’après-match

Lors de sa conférence de presse d’après-match, un journaliste a suggéré que le désaccord avait commencé lorsque Pedro avait tenté de convaincre Palmer, réticent, d’applaudir les supporters présents à Stamford Bridge. L’entraîneur Xabi Alonso a minimisé l’incident tout en reconnaissant le climat qui règne à Stamford Bridge .

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Alonso a déclaré : « Non, nous étions déçus, les supporters étaient déçus parce qu’ils ont de grandes attentes. Nous sommes désolés pour eux et nous devons traverser cette période ensemble et trouver des solutions. Comme je l’ai dit, ce n’est certainement pas le moment le plus facile.

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« C’est un moment fragile, mais nous devons travailler ensemble et rester soudés, car il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

La pression monte sur Alonso et Chelsea

Cette lourde défaite prolonge la mauvaise série de l’équipe d’Alonso, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches. Pire encore, ce résultat a permis à Leeds de passer devant Chelsea au classement de Premier League.

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Palmer a disputé les 90 minutes à Stamford Bridge sans parvenir à provoquer de réaction au cours d’une seconde période désastreuse. De son côté, l’international brésilien Pedro a désormais manqué cinq matches consécutifs en raison d’une blessure à la cuisse, privant Chelsea d’une importante option offensive.

Alonso doit rapidement rétablir l’harmonie dans le vestiaire avant le match de Chelsea contre Nottingham Forest, vendredi. Traverser ce qu’il a qualifié de « moment fragile » et mettre fin aux manifestations publiques de frustration entre joueurs sera essentiel pour que Chelsea enraye sa chute et réponde aux fortes attentes de ses supporters.

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Le retour de Pedro à sa pleine forme constitue une autre préoccupation urgente avant le match de vendredi. Chelsea espérait voir l’attaquant rejouer après la trêve internationale, mais Alonso a révélé vendredi qu’il n’avait toujours pas repris l’entraînement, ce qui laisse planer le doute sur sa disponibilité face à Forest.