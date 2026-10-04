Malgré son absence du rassemblement de l'équipe de France en raison d'une blessure contractée face à la Turquie, Kylian Mbappé continue de faire la une de l'actualité.

Mbappé s'est blessé lors de la rencontre contre la Turquie, après avoir souffert d'une hyperextension à l'arrière de son genou gauche, et il est rentré à Madrid afin d'entamer son programme de soins et de rééducation.

Le capitaine des Bleus, qui manquera le match de la France contre la Belgique demain lundi, a publié une vidéo sur son compte Instagram dimanche, au milieu d'une polémique persistante qui l'entoure, notamment en ce qui concerne sa relation avec Ousmane Dembélé, après les déclarations échangées au sujet du Ballon d'Or, de sa position au sein de l'équipe nationale et de sa récente soirée à Paris.

Selon le site Foot Mercato, ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est la musique choisie pour cette publication.

Après avoir publié des images de lui en train de s'entraîner, puis de faire du vélo à la campagne, le joueur du Real Madrid apparaît souriant sur les notes de la chanson « Les gentils, les méchants » de Michel Fugain et le Big Bazar, dont il semble connaître les paroles par cœur : « C'est qui le vrai méchant ? Le méchant ».

Est-ce une manière ironique de répondre à ses détracteurs ? Il est impossible de l'affirmer, mais le timing de cette publication et le choix de ces paroles donnent sans aucun doute matière à réflexion.







