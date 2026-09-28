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VIDÉO : Virgil van Dijk en exclusivité sur son adversaire le plus coriace, son travail avec le « exigeant » Andoni Iraola, sa prédiction sur Alexander Isak et plus encore dans Beast Mode On Podcast

V. van Dijk
A. Akinfenwa
Liverpool
Premier League
A. Isak
Pays-Bas
UEFA Nations League A

Virgil van Dijk rejoint Adebayo Akinfenwa pour un épisode spécial du podcast Beast Mode On, dans lequel le Néerlandais évoque tout ce qui concerne Liverpool et ses premières impressions sur le nouvel entraîneur Andoni Iraola. S’exprimant lors du Virgil's Legacy Trophy, un tournoi qui réunit les meilleures académies de jeunes du monde entier, le légendaire défenseur central soutient également Alexander Isak pour briller lors de la campagne 2026-27 et révèle quels sont les adversaires les plus coriaces qu’il a affrontés jusqu’à présent au cours de son illustre carrière.

Interrogé par Akinfenwa sur son adversaire le plus coriace, Van Dijk a répondu : « Je dirais Lionel Messi. Sans doute le meilleur joueur de tous les temps. Lui et Cristiano Ronaldo ont évidemment été incroyables. Si je dois en citer un en Premier League, il y a tellement de bons attaquants, mais je leur donne le respect et les applaudissements qu’ils méritent, aux deux que je viens de mentionner. »

Le double vainqueur de la Premier League a ensuite désigné Isak comme un joueur à suivre lors de la saison 2026-2027 avant de prédire une saison positive sous les ordres du nouveau patron Andoni Iraola. Donnant son avis sur le début de mandat de l’Espagnol à Anfield, Van Dijk a ajouté : « C’est un entraîneur très exigeant qui nous fait beaucoup travailler. Je pense que c’est une bonne chose.


Virgil van Dijk Virgil's Legacy Trophy GFXGOAL


« Il veut jouer un bon football, montrer de l’intensité et prendre du plaisir en le faisant. C’est un communicant par la non-communication, si vous voyez ce que je veux dire. Et son staff, il travaille bien ensemble [avec eux] et je pense que ça va bien se passer [avec lui cette saison]. »

Lorsqu’on lui a demandé de citer un moment qui lui avait donné la chair de poule pendant son passage à Liverpool, Van Dijk ayant rejoint le club en provenance de Southampton en 2018, il s’est souvenu : « Tottenham, quand nous avons gagné le championnat. Personnellement, on sent que le moment monte.

« Vous montez en puissance vers ce match. Je me souviens avoir dit, durant la semaine précédant le match, que je voulais que tout le monde porte du rouge dans le stade. Le stade n’a jamais été aussi beau que ce jour-là. Le soleil brillait, menés 1-0 au passage, [Dominic] Solanke, il fallait que ce soit lui, 4-1, c’était incroyable. J’étais ému, j’ai versé quelques larmes. C’était très spécial d’être là, sur You'll Never Walk Alone, devant le Kop, une journée incroyable. »

Pour tout cela et bien plus encore, cliquez sur le bouton lecture en haut de la page pour regarder l’épisode complet ⬆️

Le podcast Beast Mode On est disponible via YouTube et Spotify, avec tous les épisodes disponibles gratuitement dès maintenant, à regarder et à écouter.

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