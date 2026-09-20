Vidéo : violents accrochages dans le tunnel du stade Metropolitano et deux expulsions à la mi-temps du derby de Madrid

Le derby de Madrid, disputé ce dimanche, a été marqué par de vives tensions entre les joueurs de l'Atlético de Madrid et du Real Madrid dans les entrailles du rectangle vert.

La rencontre s'est jouée au Wanda Metropolitano entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, et après une première période conclue sur un score nul et vierge, la tension est montée dans le tunnel menant à la pelouse, où joueurs et membres des staffs technique et administratif des deux équipes se sont accrochés.

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'arbitre a tranché en expulsant deux personnes, l'une de l'Atlético de Madrid et l'autre du Real Madrid.

Le quotidien a précisé qu'un membre du staff technique de l'Atlético a été expulsé, tandis que l'un des adjoints de José Mourinho, du côté du Real Madrid, l'a également été.

À cela s'ajoute l'accrochage entre Antonio Rüdiger et Hjulmand, que l'arbitre a dû séparer sans les expulser.

Durant la première période, les fautes et les altercations se sont multipliées, et l'arbitre est intervenu à plusieurs reprises pour les régler. Ortiz Arias a dû recourir à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour examiner un cas d'erreur d'identification, et le Real Madrid a par ailleurs réclamé un possible carton rouge à l'encontre de Kang-in pour une intervention violente par derrière sur Valverde, en vain.







