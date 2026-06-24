Vidéo : Vinícius emballe la Coupe du monde… La « nouvelle sensation » brésilienne pourchasse déjà l’ombre de Ronaldo

La star brésilienne Vinícius Júnior est devenu le premier joueur à marquer lors des trois matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde depuis la légende Ronaldo « Il Fenomeno » en 2002.

Un exploit historique qui souligne le niveau exceptionnel du joueur de 26 ans : « Viní » a trouvé le chemin des filets lors des trois rencontres de la phase de groupes, s’imposant comme l’héritier naturel des légendes brésiliennes ayant marqué l’histoire de la « Seleção », d’après le site français de statistiques footballistiques « Stats Foot ».

Il avait ouvert le score contre la Croatie, avant d’inscrire une réalisation décisive lors de la seconde sortie des siens, puis de conclure sa série par une belle action face à la troisième nation du groupe. Suffisant pour démontrer qu’il n’est plus seulement un simple talent, mais bien le nouveau meneur et attaquant de référence de la Seleção dans ce Mondial.

Rappelons que le dernier Brésilien à avoir réussi cet exploit était Ronaldo, lors du Mondial 2002 en Corée et au Japon, où il avait battu la Turquie, la Chine puis la Belgique avant que la Seleção ne décroche son cinquième titre.

Sa prestation éclatante en phase de groupes envoie un signal fort : la « Samba » est de retour, et l’un des meilleurs joueurs mondiaux du moment avance avec assurance vers le rêve tant attendu au Brésil : soulever enfin la Coupe du monde depuis 2002.

À l’aube des huitièmes de finale, les supporters brésiliens et les observateurs internationaux espèrent que Vinícius maintiendra son niveau de jeu pour guider la « Samba » jusqu’au sommet de la Coupe du monde 2026.