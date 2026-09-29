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Vidéo : victoire dramatique, Oman renverse la vapeur face au Koweït en clôture de la phase de groupes de la Gulf Cup 27

Oman vs Koweït
Oman
Koweït
Gulf Cup
Oman
Koweït

Sursaut au dernier souffle

Dans un match dramatique en clôture de la première journée du groupe 1 de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », l'équipe d'Oman a réussi à décrocher une victoire palpitante face à son homologue koweïtienne sur le score de 3-1.

Oman avait besoin de gagner, avec une défaite de son concurrent irakien face à l'Arabie saoudite, pour renforcer ses chances de qualification.

Oman a encaissé un choc précoce pour ses espoirs, en étant menée par un but inscrit par le Koweïtien Shabib Al-Khaldi à la 6e minute.



La formation de l'entraîneur Tarek Sektioui n'a pas réussi à recoller au score, du moins en première période.

Oman s'est révoltée à partir de la 65e minute, en inscrivant le but égalisateur par l'intermédiaire de Nasser Al-Rawahi.



L'enthousiasme de l'équipe d'Oman ne s'est pas arrêté là, puisqu'elle a réussi à ajouter un deuxième but, à nouveau par Al-Rawahi, qui a signé son doublé personnel à la 81e minute.



Al-Rawahi a joué un coup de pied arrêté à la 84e minute, en direction de la tête de Musab Al-Shaqsi, qui l'a logée au fond des filets, inscrivant le troisième but, portant le total de son équipe à 4 points, soit le même total que l'Irak.


Oman et l'Irak se retrouvent à égalité aux points et aux buts, ainsi qu'au fair-play (nombre de cartons). Un tirage au sort aura donc lieu ce soir pour déterminer le nom du qualifié pour les demi-finales aux côtés de l'Arabie saoudite.

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