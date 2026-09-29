Dans un match dramatique en clôture de la première journée du groupe 1 de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », l'équipe d'Oman a réussi à décrocher une victoire palpitante face à son homologue koweïtienne sur le score de 3-1.

Oman avait besoin de gagner, avec une défaite de son concurrent irakien face à l'Arabie saoudite, pour renforcer ses chances de qualification.

Oman a encaissé un choc précoce pour ses espoirs, en étant menée par un but inscrit par le Koweïtien Shabib Al-Khaldi à la 6e minute.









La formation de l'entraîneur Tarek Sektioui n'a pas réussi à recoller au score, du moins en première période.

Oman s'est révoltée à partir de la 65e minute, en inscrivant le but égalisateur par l'intermédiaire de Nasser Al-Rawahi.









L'enthousiasme de l'équipe d'Oman ne s'est pas arrêté là, puisqu'elle a réussi à ajouter un deuxième but, à nouveau par Al-Rawahi, qui a signé son doublé personnel à la 81e minute.









Al-Rawahi a joué un coup de pied arrêté à la 84e minute, en direction de la tête de Musab Al-Shaqsi, qui l'a logée au fond des filets, inscrivant le troisième but, portant le total de son équipe à 4 points, soit le même total que l'Irak.





Oman et l'Irak se retrouvent à égalité aux points et aux buts, ainsi qu'au fair-play (nombre de cartons). Un tirage au sort aura donc lieu ce soir pour déterminer le nom du qualifié pour les demi-finales aux côtés de l'Arabie saoudite.