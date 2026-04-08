Le Sud-Africain Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), est arrivé aujourd’hui mercredi au Sénégal, pour une visite officielle, 22 jours après la décision historique d’annuler la victoire des Lions de l’Atlas en finale de la CAN 2025 et de déclarer le Maroc vainqueur.

Le 17 mars dernier, la Commission d’appel de la CAF a annoncé une décision sans précédent, déclarant le Maroc vainqueur de la finale, disputée le 18 janvier, sur le score de 3-0, malgré la défaite sur le terrain 0-1, au motif du retrait des joueurs des Lions de la Teranga de la pelouse.

La décision de la CAF a suscité de vives réactions au Sénégal, où le gouvernement a demandé, dans un communiqué publié le 18 mars, l’ouverture d’une enquête internationale sur des « soupçons de corruption au sein des organes dirigeants » de la Confédération africaine.

La Fédération sénégalaise de football n’a pas désarmé et a annoncé le dépôt d’un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).

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Entretien avec le président sénégalais

Comme Motsepe l’avait déclaré lors d’une précédente conférence de presse au Caire, en marge de la réunion du Comité exécutif de la CAF, le responsable sud-africain a visité aujourd’hui le Sénégal, dans une tentative d’apaiser le climat enflammé sur place.

Motsepe est arrivé tôt ce matin à l’aéroport international Blaise Diagne, près de Dakar, où il a été accueilli par le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdallah Faye.

Selon un communiqué de la CAF, le président de l’instance africaine entame sa visite par une tournée de l’île de Gorée, à la forte charge symbolique liée à la traite négrière, avant de rencontrer le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au palais présidentiel. Il tiendra ensuite une conférence de presse dans l’un des hôtels de Dakar en soirée.