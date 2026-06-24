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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Vidéo : une violente bagarre éclate lors du match Jordanie-Algérie ; le ministère de l’Intérieur qatari interpelle 25 personnes

Bosnie-Herzégovine vs Qatar
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Jordanie vs Algérie
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É.-U.
Jordanie
Algérie

L'Algérie s'est imposée face à la Jordanie sur le score de 2 à 1.

Des internautes ont diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo capturant le chaos qui a embrasé un restaurant du quartier d’Al-Dafna, à Doha, capitale du Qatar, lors du match opposant les sélections algérienne et jordanienne dans le cadre de la Coupe du monde de football 2026.

L’Algérie l’a emporté 2-1 sur la Jordanie lors d’un match passionnant entre ces deux sélections arabes.

La séquence montre des clients se livrant à des coups, lançant des chaises et saccageant le local, alors que se tenait le Sommet arabe.



Après la diffusion de ces images, le ministère de l’Intérieur qatari a publié un communiqué sur la plateforme « X » pour annoncer que les autorités compétentes avaient immédiatement ouvert une enquête. Ces actes de violence constituent une atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’une violation de l’ordre public.

Le ministère a confirmé l’arrestation de 25 personnes de « nationalité arabe » et précisé que les procédures judiciaires étaient en cours avant leur présentation au parquet.

 Le ministère de l’Intérieur a par ailleurs averti qu’il ne tolérerait aucun comportement de ce type et qu’il appliquera la loi avec fermeté contre quiconque menacerait la sécurité et l’ordre publics.



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