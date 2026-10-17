L'AS Rome a signé une victoire importante face à son hôte le Genoa sur le score de 2-0, samedi, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Italie, les Giallorossi ayant fait la différence en seconde période grâce aux buts de Santiago Castro et Emanuele Loli.

La première mi-temps a été marquée par l'équilibre et la prudence, et s'est achevée sur un score nul et vierge, malgré de nombreuses occasions.

Les attaques les plus dangereuses du Genoa sont venues de l'ailier Stephan El Shaarawy, dont la frappe puissante a heurté la barre transversale à la 33e minute.

L'AS Rome a répondu avec force lorsque le défenseur Leonardo Balerdi a trouvé la barre d'une tête bien ajustée à la 30e minute, tandis que le gardien du Genoa, Justin Bijlow, a repoussé plusieurs tentatives dangereuses des joueurs romains.

L'AS Rome a ouvert le score à la 50e minute par l'intermédiaire de son attaquant Santiago Castro, qui a transformé un corner en un superbe but d'une touche inspirée du pied droit depuis l'intérieur de la surface de réparation.

Les Romains ont creusé l'écart à la 68e minute grâce au latéral Emanuele Loli, qui a conclu une attaque d'une touche décisive du pied droit depuis le côté droit.

L'AS Rome a géré la fin de rencontre avec brio dans les dernières minutes, profitant de ses changements tactiques successifs (Pellegrini, Hermoso, Wesley), pour empocher les trois points et conserver sa place dans la course au sommet.

En face, le Genoa n'a pas réussi à véritablement menacer les buts du gardien Pierluigi Gollini après le début de la seconde période, se contentant de quelques tentatives lointaines et récoltant des avertissements pour ses joueurs en raison de leur jeu rugueux.

L'AS Rome porte ainsi son total à 17 points et occupe provisoirement la deuxième place, à deux points de l'Inter, leader. Le club de la capitale italienne accentue également la pression sur son voisin la Lazio, troisième (16 points), avant le choc attendu demain sur la pelouse de la Juventus.