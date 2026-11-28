Partager Suivez GOAL sur Google

Al-Nassr a rapidement renoué avec la victoire en s'imposant de justesse sur la pelouse d'Al-Hazem (1-0), au stade de la Cité sportive du Roi-Abdallah à Buraydah, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League. Un succès précieux qui lui permet de se réconcilier avec ses supporters après sa défaite face à Al-Ahli lors de la journée précédente, et de prendre provisoirement la tête du classement.

Publicité

Al-Nassr doit cette victoire à son milieu portugais Samu Costa, auteur de l'unique but de la rencontre à la 25e minute sur une passe décisive de son compatriote João Félix. L'action a nécessité un recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), avant que l'arbitre ne valide le but à la 26e minute.

L'importance du but de Costa ne se limite pas aux trois points offerts à Al-Nassr. Il s'accompagne d'un exploit historique pour l'équipe, devenue le premier club à marquer lors de 100 matchs consécutifs dans l'histoire du championnat professionnel saoudien, selon les statistiques d'Opta. Une série entamée en décembre 2023 face à Al-Riyadh et prolongée jusqu'à la rencontre contre Al-Hazem.

Al-Nassr domine, Al-Hazem peu dangereux

Al-Nassr a imposé sa supériorité tout au long de la rencontre, profitant d'une possession de balle de 56 % et variant ses offensives pour atteindre le but d'Al-Hazem. Ses joueurs ont tenté 14 tirs, dont cinq cadrés, contre seulement trois tentatives pour l'équipe locale.

À lire aussi : Record historique : Al-Nassr écrit son nom en lettres d'or en Roshn Saudi League

Publicité Publicité

Malgré une nette domination dans les statistiques, Al-Nassr n'a pas réussi à creuser l'écart grâce à un deuxième but, si bien que l'issue du match est restée incertaine jusqu'aux dernières minutes, Al-Hazem tentant de revenir dans la partie. Mais la défense des visiteurs a préservé l'avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Related Topics

En seconde période, l'entraîneur australien Ange Postecoglou a cherché à dynamiser son équipe tout en conservant l'équilibre, en procédant à plusieurs changements avec les entrées d'Abdullah Al-Hamdan, Abdullah Al-Khaibari, Abdulrahman Ghareeb et Ayman Yahya. De son côté, le Tunisien Jalel Kadri, entraîneur d'Al-Hazem, a tenté de modifier le visage de son équipe en lançant Amir Sayoud, Aboubakar Diakité et Abdulaziz Al-Duwaihi, sans que ces ajustements ne parviennent à changer le score.

Al-Nassr seul en tête provisoirement

Ce succès offre à Al-Nassr trois points précieux qui portent son total à 31 points en 13 matchs. Grâce à sa dixième victoire dans la compétition, pour un nul et deux défaites, il s'empare provisoirement de la première place avec un point d'avance sur Al-Hilal, qui compte 30 points et doit affronter Al-Ettifaq lors de cette même journée.

Publicité

Al-Nassr devance également de trois points Al-Qadsiah, troisième avec 28 points, ce qui relance la lutte pour le sommet de la Roshn Saudi League alors que la 13e journée se poursuit.

À l'inverse, Al-Hazem reste bloqué à 10 points en 13 matchs et demeure à la 14e place, poursuivant son combat pour s'éloigner de la zone dangereuse en bas du classement.

Publicité

Al-Nassr repart ainsi du terrain d'Al-Hazem avec un double bénéfice : le retour à la victoire après la chute face à Al-Ahli et un record offensif historique, sans oublier la première place provisoire du championnat, en attendant le résultat du match entre Al-Hilal et Al-Ettifaq.