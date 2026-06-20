La sélection paraguayenne a décroché une victoire précieuse face à son homologue turque (1-0), samedi à l’aube, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Le seul but de la rencontre, inscrit dès la 65e seconde par Matias Galarza, est pour l’instant le plus rapide de cette édition de la Coupe du monde. Le Paraguay a préservé son avantage malgré plus d’une mi-temps passée en infériorité numérique.

La star paraguayenne Miguel Almirón a été expulsé juste avant la mi-temps pour avoir enfreint la nouvelle règle interdisant de se couvrir la bouche lors d’un accrochage. Le gardien Orlando Gil s’est alors illustré en repoussant plusieurs tirs dangereux et a préservé l’avantage de son équipe.

Grâce à ce succès, les États-Unis sont mathématiquement assurés de terminer en tête du groupe D, tandis que les espoirs turcs s’envolent après une deuxième défaite consécutive. Jeudi prochain, le Paraguay affrontera l’Australie lors de la dernière journée pour décrocher la deuxième place.

Après leur lourde défaite initiale contre les États-Unis (4-1), les Paraguayens ont retrouvé leur équilibre grâce aux ajustements tactiques de l’entraîneur Gustavo Álvaro, notamment l’entrée de Matias Galarza, professionnel de l’Atlanta United aux États-Unis, aligné d’entrée après avoir manqué la première sortie. Le milieu de terrain a immédiatement justifié son choix en décochant une frappe puissante du gauche à 25 yards qui a touché les filets après seulement 65 secondes.

La Turquie a bien failli égaliser en première période, mais la tête de Mert Muldur, sur coup franc direct, a heurté la barre puis le poteau avant de rester dans le jeu.

Le défenseur Mert Muldur, impliqué dans cette échauffourée, a été l’un des principaux protagonistes de l’incident qui a conduit à l’exclusion de l’attaquant paraguayen.

Tout a commencé par un échange verbal entre Almirón et Muldur suite à une faute au milieu de terrain ; l’attaquant paraguayen s’est couvert la bouche pour parler à son adversaire, ce qui a poussé ce dernier à réclamer immédiatement une sanction auprès de l’arbitre Ivan Barton.

Après consultation de la vidéo, l’arbitre Ivan Barton a immédiatement sorti le carton rouge, conformément au règlement de cette Coupe du monde.

Malgré une possession dominante pour le deuxième match consécutif, la Turquie n’a pas su concrétiser et a finalement concédé une nouvelle défaite après celle face à l’Australie (2-0), synonyme d’élimination prématurée pour sa première Coupe du monde depuis 24 ans.



