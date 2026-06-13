Vidéo : Une star suisse entre dans l’histoire par la porte du Qatar

L'attaquant suisse Breel Embolo a inscrit son nom dans les annales de la Nati en ouvrant le score samedi soir face au Qatar, lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 pour les deux sélections.

Les deux formations figurent dans le groupe B, en compagnie du Canada (pays hôte) et de la Bosnie-Herzégovine, qui se sont séparés sur le score de 1-1 plus tôt dans la journée.

Bien que la validité de sa réalisation ait suscité la polémique, le ballon ayant probablement franchi la ligne des buts alors que les attaquants suisses étaient hors-jeu avant l’attribution du penalty, ce joueur d’origine camerounaise entre tout de même dans l’histoire.

Selon Opta, il est le sixième Suisse à marquer dans plusieurs Coupes du monde (après son but au Qatar), et seul Xherdan Shaqiri a fait de même dans trois éditions différentes.

Opta précise également qu’Embolo rejoint André Abegglin, Blerim Dzemaili, Jacques Fatton et Granit Xhaka, auteurs de buts lors de deux éditions distinctes de la Coupe du monde.

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Selon les données de M. Sheph, Embolo est le troisième joueur de l’histoire à inscrire ses trois premiers buts en Coupe du monde contre des sélections africaine, européenne et asiatique, après :

le Colombien James Rodríguez face à la Côte d’Ivoire, la Grèce et le Japon ;

le Russe Artem Dzyuba face à l’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Espagne.

Les trois réalisations d’Embolo ont été inscrites lors des Coupes du monde 2022 et 2026, face au Cameroun, à la Serbie puis au Qatar ce mardi.

Le match s’est conclu sur un score de parité (1-1) entre le Qatar et la Suisse, Khoukhi Boualem ayant sauvé les Aigles de la patrie dans le temps additionnel (90^e+5).