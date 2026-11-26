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En un instant, le terrain d'entraînement s'est transformé en théâtre d'une opération policière, qui s'est soldée par l'arrestation de l'une des vedettes de Vasco da Gama, dans une affaire qui a secoué tout le football brésilien.

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La police brésilienne a arrêté David Correa, attaquant de Vasco da Gama, ce jeudi à Rio de Janeiro, dans le cadre d'une vaste enquête pour trafic de drogue et d'armes et blanchiment d'argent, selon la police civile de Rio de Janeiro.

Le journal brésilien « Globo News » a confirmé que l'opération avait été ordonnée par les tribunaux de l'État d'Espírito Santo, d'où est originaire le joueur, dans le cadre d'une opération baptisée « A Tropa », qui vise un réseau soupçonné de crimes graves.

Une vidéo montre l'attaquant, en tenue d'entraînement, accompagné de plusieurs policiers à l'extérieur du centre d'entraînement de Vasco da Gama, dans le quartier de Jacarepaguá, une scène qui a choqué les supporters du club.

Selon les détails révélés, les policiers sont arrivés au centre d'entraînement à bord de deux voitures de patrouille, peu avant le début de la séance, et ont été accueillis par l'entraîneur Felipe Maestro et le directeur du football Clauber Rocha.

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David se trouvait sur le terrain au moment de l'opération. La police a saisi son téléphone portable et a refusé sa demande de prendre une douche avant d'être conduit au commissariat.

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Cette arrestation n'a pas totalement surpris les autorités, selon le journal brésilien, puisque le joueur avait déjà été contraint par décision de justice de remettre son passeport à la police fin octobre dernier, dans le cadre de la même enquête.

Selon la décision judiciaire, la juge Cristina Eller Pimenta Bernardo, du 5e tribunal pénal de Serra, dans l'État d'Espírito Santo, s'est appuyée sur des messages extraits du téléphone portable de David et sur des témoignages recueillis au cours de l'enquête pour ordonner le placement en détention provisoire de l'attaquant, soupçonné d'avoir tenté d'entraver le déroulement de la procédure pénale.

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D'après le tribunal, des conversations tenues en juillet 2026 entre David et le défenseur de Vila Nova Heiner évoquaient le fait d'offrir de l'argent à des témoins, Heiner suggérant même de recruter des tiers pour dérober le téléphone portable de l'un d'eux et le voler.

Dans un enregistrement audio attribué à David, celui-ci affirme avoir proposé 5 000 réais à un témoin pour qu'il modifie sa déposition. Le tribunal a également indiqué qu'il avait viré 9 000 réais à l'avocat d'un accusé dans une affaire de tentative de meurtre.

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Âgé de 31 ans, David, surnommé « DVD », évolue à Vasco da Gama depuis 2024 et a disputé 46 matchs pour six buts inscrits cette saison. Il n'a pas participé au dernier match de son équipe en championnat du Brésil, dimanche dernier face à Bragantino.

De son côté, Vasco da Gama a publié un communiqué officiel indiquant que le joueur avait été conduit au commissariat jeudi matin en exécution d'une décision de justice et que, dès qu'il a eu connaissance de la situation, le club a mis son service juridique à la disposition du joueur. Il suit l'affaire de près, dans l'attente de ses développements et de la conclusion des procédures judiciaires par les autorités compétentes.

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Le club a ajouté que, par respect pour la procédure judiciaire et l'enquête sur les faits, il ne fera aucun autre commentaire sur l'affaire pour le moment.