Vidéo : Une soirée marquée par des statistiques historiques… Rice a ébranlé les défenses françaises en seulement 18 minutes

Declan Rice, le capitaine de l’équipe d’Angleterre, a parfaitement lancé la rencontre face à la France en finale de la Coupe du monde 2026. Il a propulsé les « Three Lions » d’entrée de jeu, inscrivant un but et délivrant une passe décisive en moins de 18 minutes.

Les Three Lions affrontent les Bleus ce dimanche matin en match pour la troisième place.

Il n’a fallu que trois minutes au milieu de terrain d’Arsenal pour ouvrir le score face à la France, profitant du démarrage en force de son équipe, avant de revenir à la 18e minute pour adresser un centre précis que son coéquipier Ezri Konsah a converti en deuxième but, faisant ainsi de Rice le principal artisan de l’avance précoce de l’Angleterre.

















Ses prouesses ne se sont pas arrêtées là : il est devenu le premier joueur de Premier League à marquer et à faire marquer lors d’un même match de cette Coupe du monde, alors que les représentants du championnat anglais étaient jusqu’ici restés muets sous le maillot des Trois Lions.

Le capitaine anglais entre aussi dans l’histoire comme le deuxième Gunner à débuter une grande compétition avec le brassard, après la légende Tony Adams à l’Euro 1996.

Enfin, son ouverture du score, intervenue après moins de trois minutes, est la plus rapide de l’Angleterre en match officiel depuis la finale de l’Euro 2020 et le but de Luke Shaw face à l’Italie, rappelant l’un des départs canon les plus marquants des Three Lions en grand tournoi.