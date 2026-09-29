L'Espagne a poursuivi sur sa lancée en signant une nouvelle victoire, cette fois aux dépens de la Croatie, sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les a opposées ce mardi soir au stade Ramón Sánchez Pizjuán à Séville, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

L'Espagne a entamé la rencontre avec force et une maîtrise totale du ballon, jusqu'à ce que Lamine Yamal inscrive le premier but avant la fin de la deuxième minute.









La Croatie est parvenue à égaliser par l'intermédiaire de Dion Beljo, à la 28e minute, embrasant ainsi la partie.









L'Espagne a attaqué avec force jusqu'à reprendre l'avantage par l'intermédiaire de Marc Bubel à la 31e minute.









En seconde période, Lamine Yamal a poursuivi son festival en inscrivant son deuxième but et le troisième de l'Espagne à la 63e minute.









Avant la fin, Nico Williams a marqué le quatrième but de l'Espagne à la 89e minute, confirmant la forme éclatante et manifeste de la Roja.









L'Espagne a porté son total à 6 points en tête du troisième groupe de la compétition, après avoir remporté lors de la précédente journée son match contre l'Angleterre, qui occupe la deuxième place avec 3 points, à la différence de buts devant la Croatie, troisième, tandis que la République tchèque occupe la dernière place sans le moindre point.



