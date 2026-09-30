Il n'aura fallu qu'une seule semaine pour que Cristiano Ronaldo tienne sa promesse de quitter la sélection du Portugal, dans une surprise retentissante qui a suscité une vive polémique.

Cristiano Ronaldo a quitté le stage de la sélection du Portugal, installé au Danemark, avant la confrontation entre les deux équipes demain.

Le Don a décidé de franchir ce pas après un différend avec le sélectionneur Jorge Jesus, qui a démenti lors d'une conférence de presse aujourd'hui l'existence d'un différend avec Cristiano, tout en affirmant que le joueur ne débuterait pas comme titulaire demain et qu'il ne changerait pas ses décisions techniques à cause d'un joueur ou d'un président de fédération.

En revenant à la semaine dernière, plus précisément le mercredi 23 septembre, on constate que Ronaldo avait promis de quitter la sélection portugaise si sa présence était inutile ou provoquait une crise.

Ronaldo était apparu il y a une semaine en conférence de presse, avant le match face au Pays de Galles, où il avait déclaré : « Je peux partir aujourd'hui, il n'y a aucun problème, et il en va de même pour le président de la fédération. »

Et de poursuivre : « Lorsqu'ils ne voudront plus compter sur moi en sélection, je serai le premier à le dire, lors d'une discussion entre nous. Quand je sentirai que ma présence ici n'a plus aucune utilité, que je n'apporte plus rien sur le terrain, que je ne marque plus de buts, ou que je crée une ambiance négative, ou encore qu'ils ne veulent plus de moi ici, je serai le premier à le dire, je prendrai mes valises et je m'en irai. »

Une semaine plus tard, Ronaldo a quitté le stage du Portugal, sur fond d'informations selon lesquelles il annoncerait sa retraite internationale dans les heures à venir.







