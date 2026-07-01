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Vidéo : une scène typiquement américaine… Les postes de snipers suscitent la polémique dans les stades de la Coupe du monde

Coupe du monde
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
États-Unis
Bosnie-Herzégovine
É.-U.
Bosnie-Herzégovine

Une image récurrente dans les grands tournois aux États-Unis

Les mesures de sécurité déployées pour la Coupe du monde 2026 ont suscité une attention particulière dès le coup d’envoi, surtout aux États-Unis.

La plupart des rencontres se déroulant aux États-Unis, pays où le taux de violence armée est parmi les plus élevés au monde, cette décision ne surprend guère.

Un élément du dispositif a particulièrement attiré l’attention du public : la présence de tireurs d’élite dans les stades.

Cette pratique est courante lors des grands événements aux États-Unis, plusieurs stades de la Ligue nationale de football américain (NFL) ayant aménagé des « nids de tireurs d’élite », zones militaires dédiées à la surveillance du public avec des fusils de haute précision. 

Postés en hauteur dans l’enceinte des stades, ces tireurs d’élite peuvent surveiller une large portion des tribunes et intervenir si nécessaire. D’autres équipes de spécialistes sont chargées de sécuriser les abords et les zones intérieures des stades.

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Selon le site Globo, « la raison principale de la présence de tireurs d’élite est de prévenir les attaques terroristes ou d’y répondre rapidement si elles se produisent, ou si des hommes armés tentent d’attaquer le public ».

Selon le site Gun Violence, qui répertorie la violence armée aux États-Unis, 206 fusillades de masse ont été recensées rien qu’en 2026.

Le site ajoute : « Cette mesure n’est qu’un élément d’un dispositif de sécurité à grande échelle déployé pour la Coupe du monde et d’autres événements publics aux États-Unis. Ce protocole standard s’applique aux matchs, aux grands concerts, aux discours politiques et à tout rassemblement important. »

La finale de la Coupe du monde 2026 est prévue au MetLife Stadium le 19 juillet prochain.

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