Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a refusé de recevoir le trophée d'homme du match remporté par son équipe face à Al-Fayha en Roshn Saudi League.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Fayha sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn League.

La rencontre a été marquée par la belle performance de Cristiano Ronaldo, qui a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr à la 49e minute, après avoir repris de la tête un centre adressé par son compatriote João Félix sur un coup franc, pour l'envoyer au fond des filets.

La star portugaise a également inscrit un autre but par la suite, sur une passe de son coéquipier saoudien Abdullah Al-Hamdan, mais ce but a été refusé pour une position de hors-jeu.

En raison de ces performances, Ronaldo a reçu le trophée du meilleur joueur du match, mais la star portugaise a refusé de le recevoir et a décidé de l'offrir à Abdullah Al-Hamdan, au vu de la prestation remarquable qu'il a livrée lors de la rencontre.

« Le Don » a accompagné l'attaquant saoudien à la fin du match et lui a remis en personne le trophée d'homme du match. Il a également pris une photo souvenir avec lui, dans une scène qui a séduit les supporters sur les réseaux sociaux.

Abdullah Al-Hamdan a livré une prestation solide face à Al-Fayha, en inscrivant le premier but et en délivrant une passe décisive sur le troisième but du Brésilien Angelo. Il a par ailleurs délivré une passe décisive à Cristiano Ronaldo sur un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu.

À noter qu'Al-Nassr a provisoirement pris la tête du classement du championnat saoudien à la suite de sa victoire face à Al-Fayha, après avoir porté son total à 25 points, à égalité avec Al-Qadisiyah, qui dispute une rencontre difficile face à Al-Hilal.