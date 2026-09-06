Vidéo : une scène insolite, un arbitre agresse un joueur en championnat du Brésil

Le match entre Fluminense et Vasco da Gama, en championnat du Brésil, s'est déroulé dans une ambiance tendue, marquée par des interventions violentes, mais un incident a suscité une vive polémique.

Fluminense s'est imposé face à Vasco da Gama sur le score de 1-0 au stade Maracanã. Durant la rencontre, alors qu'il tentait de mettre fin à une altercation verbale entre l'attaquant de Fluminense, Canobbio, et le milieu de terrain de Vasco da Gama, Souza, l'arbitre Davi Lacerda s'est approché de Canobbio et l'a bousculé avec son torse.









L'attaquant Hulk a exprimé la frustration de l'équipe et a vivement critiqué le comportement de l'arbitre sur le terrain, évoquant une violente altercation verbale entre le corps arbitral et l'attaquant Canobbio.

Hulk a déclaré : « Dans un match de cette envergure, l'un des plus grands sommets du Brésil, il n'est pas concevable que l'arbitre manque de personnalité. C'est inacceptable. Si vous regardez cette séquence où Canobbio courait vers le ballon, l'arbitre l'a bousculé avec son torse. Je n'ai jamais vu une chose pareille dans le football, nulle part au monde. Un arbitre qui frappe un joueur. »

La première mi-temps s'est achevée avec deux avertissements pour les joueurs de Vasco da Gama, contre trois avertissements pour les joueurs de Fluminense.







