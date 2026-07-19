Vidéo : une scène inédite… Trump, protagoniste d’un moment controversé lors de la finale de la Coupe du monde

Fait rarissime et protocole bousculé : la Coupe du monde a été remise directement au président américain Donald Trump en tribunes, à l’occasion de la grande finale Espagne-Argentine disputée au « MetLife Stadium » du New Jersey.

Assis aux côtés de son épouse Melania et du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, l’ancien président américain a pu admirer le trophée de près et poser pour une photo dans une ambiance conviviale, alors que l’effervescence du coup d’envoi atteignait son paroxysme.

Cette présentation informelle, intervenue en cours de match et en dehors de tout protocole habituel, a fait la une des journaux et suscité la polémique quant à la nature des relations manifestement amicales entre le président américain et le président de la FIFA.

Cette séquence constitue une entorse aux usages, le trophée étant normalement remis à l’équipe victorieuse uniquement après le coup de sifflet final, lors de la cérémonie protocolaire, et non à des personnalités politiques en cours de rencontre.

Ce geste intervient à l’issue de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, après plus d’un mois de compétitions acharnées qui ont marqué la plus grande édition de l’histoire de la Coupe du monde, avec la participation de 48 équipes nationales.