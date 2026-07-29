Vidéo : une sanction sans précédent qui pourrait changer le football, un joueur suspendu jusqu'à ce que sa victime se rétablisse

Les autorités judiciaires sportives du Brésil ont pris une décision exceptionnelle à la suite de l'une des blessures les plus violentes de la saison, en infligeant une sanction inhabituelle au défenseur de l'Inter Porto Alegre, Victor Gabriel.

Après avoir analysé l'incident survenu à la 13e minute de la seconde période de la rencontre qui a opposé l'Inter à Cruzeiro, dans le cadre de la dix-neuvième journée du championnat brésilien, qui s'est achevée sur le score de 2-1 en faveur de Cruzeiro, le Tribunal supérieur de justice sportive a lié la durée de suspension de Gabriel à la date de rétablissement du joueur blessé.

Le journal Marca a écrit : « Le Tribunal supérieur de justice sportive du Brésil a pris la décision de suspendre le défenseur Victor Gabriel, joueur du club de l'Inter Porto Alegre, jusqu'au retour à l'entraînement de l'attaquant Gabriel Baiocco, joueur du club de Cruzeiro, en guise de sanction pour le tacle violent qu'il a commis à son encontre. » Cette décision a été rendue par la sixième commission de discipline du Tribunal.

Lors de cette action, le défenseur a été expulsé d'un carton rouge direct pour avoir usé d'une force excessive dans la lutte pour le ballon.

Bien que le joueur de Cruzeiro ait d'abord été sorti du terrain avec une plaie à la jambe, les examens médicaux ultérieurs ont confirmé une fracture de l'os de la jambe gauche, nécessitant une intervention chirurgicale.

Les membres de la commission ont estimé que la sanction habituelle dans les cas de violence, comprise entre une et six rencontres de suspension, était insuffisante au vu de la gravité de la blessure.

Le joueur étant désormais dans l'incapacité de disputer des matchs en raison de sa blessure, les juges ont décidé d'appliquer la mesure élargie qui maintient le contrevenant suspendu jusqu'à ce que le joueur blessé soit autorisé à reprendre l'entraînement, dans la limite de 180 jours.

Hors de la liste : la tournée asiatique entoure de doutes l'avenir de la star de City

Profonds regrets et fixation de la durée de la blessure

Après la décision judiciaire, Victor Gabriel ne sera autorisé à reprendre les matchs qu'après que le staff médical aura confirmé que Gabriel Baiocco a repris les entraînements habituels de son équipe, ce qui devrait se produire d'ici trois ou quatre mois.

Lors de l'audience tenue mardi, Victor Gabriel a exprimé en larmes aux membres du tribunal qu'il n'avait eu « aucune intention » de blesser son adversaire et qu'il avait passé les derniers jours à prier pour lui.

Il a déclaré : « Je passe mes nuits éveillé à prier pour lui. Je demande pardon de tout mon cœur à tous les supporters de Cruzeiro. »

L'arrivée de Baiocco dans les rangs de Cruzeiro en provenance du Los Angeles Galaxy avait été annoncée le 7 juillet, et le match au cours duquel il a subi cette fracture était son premier en tant que titulaire au sein de l'équipe.

Cette décision représente également un coup dur pour l'Internacional, qui perd un joueur clé bien établi à une phase critique de la saison.

L'équipe de Porto Alegre traverse une période sportive délicate, occupant la seizième place du championnat brésilien, aux portes de la zone de relégation, après avoir concédé quatre défaites consécutives.

À lire aussi : la plaie du maillon faible dans le projet du Maroc, Lekjaa tire la sonnette d'alarme

