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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vidéo : une remontada spectaculaire, le génie de Boulbina sauve l'Algérie du piège burundais

Burundi vs Algérie
Burundi
Algérie
Africa Cup of Nations Qualification
Burundi
Algérie

Un retour au bon moment

La sélection algérienne a fait match nul face au Burundi 2-2, ce mardi, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, après avoir été menée de deux buts durant la première mi-temps avant d'égaliser en seconde période.

Le match a débuté par un scénario difficile pour la sélection algérienne, après que le Burundi a ouvert le score à la cinquième minute sur un but contre son camp de Farès Chaïbi, qui a envoyé le ballon au fond des filets, à la suite d'un malentendu avec le gardien Mastel, qui était sorti de ses buts.

L'Algérie a tenté de revenir rapidement, mais a encaissé le deuxième but à la 12e minute, lorsque Gyiromujisha a inscrit son deuxième but personnel, profitant d'une erreur de dégagement de Rami Bensebaïni. Le joueur burundais est parti dribbler à nouveau dans la surface avant de tirer sur la droite du gardien Mastel.

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Mohamed Belloumi a réduit l'écart à la 30e minute, après avoir exploité une occasion dans la surface de réparation et tiré du pied gauche dans le coin bas droit, portant le score à 2-1.



Le Burundi a conservé son avantage jusqu'à la fin de la première mi-temps, malgré les tentatives de l'Algérie d'égaliser.

Dès le début de la seconde période, la sélection algérienne a mis la pression à la recherche du but égalisateur et a procédé à plusieurs changements pour tenter de dynamiser sa ligne offensive, avant d'obtenir un coup franc qu'Adel Boulbina a transformé en égalisation d'une frappe précise, à la 63e minute.



La sélection algérienne a fait entrer Mohamed Amine Amoura et Moncef Bouguerra, puis Adel Ouahchiche et Ilan Kebbal, pour renforcer ses tentatives offensives, mais le Burundi a préservé sa solidité durant les dernières minutes.

L'Algérie a failli arracher le but de la victoire à la 87e minute, lorsque Saâdi Radouani s'est élevé sur un centre d'Adem Zorgane et a placé une tête d'un angle difficile, mais le gardien Jonathan Nahimana l'a repoussée.

Dans le temps additionnel, Jaouen Hadjam a gâché une autre occasion pour l'Algérie après avoir tiré du pied gauche depuis l'intérieur de la surface de réparation, le ballon passant à côté du poteau gauche.

Dans la dernière scène du match, Melvin Mastel, le gardien de l'Algérie, a repoussé une tête d'Emmanuel Sweed, joueur du Burundi, depuis le côté droit de la surface de réparation, si bien que le match s'est terminé sur un nul 2-2.

La sélection algérienne a porté son total à 4 points, avec lesquels elle occupe la tête du neuvième groupe, tandis que le Burundi a récolté son premier point pour se classer provisoirement troisième, dans l'attente du match entre la Zambie et le Togo.

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