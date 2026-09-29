Vidéo : une remontada spectaculaire, le génie de Boulbina sauve l'Algérie du piège burundais

La sélection algérienne a fait match nul face au Burundi 2-2, ce mardi, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, après avoir été menée de deux buts durant la première mi-temps avant d'égaliser en seconde période.

Le match a débuté par un scénario difficile pour la sélection algérienne, après que le Burundi a ouvert le score à la cinquième minute sur un but contre son camp de Farès Chaïbi, qui a envoyé le ballon au fond des filets, à la suite d'un malentendu avec le gardien Mastel, qui était sorti de ses buts.

L'Algérie a tenté de revenir rapidement, mais a encaissé le deuxième but à la 12e minute, lorsque Gyiromujisha a inscrit son deuxième but personnel, profitant d'une erreur de dégagement de Rami Bensebaïni. Le joueur burundais est parti dribbler à nouveau dans la surface avant de tirer sur la droite du gardien Mastel.

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Mohamed Belloumi a réduit l'écart à la 30e minute, après avoir exploité une occasion dans la surface de réparation et tiré du pied gauche dans le coin bas droit, portant le score à 2-1.









Le Burundi a conservé son avantage jusqu'à la fin de la première mi-temps, malgré les tentatives de l'Algérie d'égaliser.

Dès le début de la seconde période, la sélection algérienne a mis la pression à la recherche du but égalisateur et a procédé à plusieurs changements pour tenter de dynamiser sa ligne offensive, avant d'obtenir un coup franc qu'Adel Boulbina a transformé en égalisation d'une frappe précise, à la 63e minute.









La sélection algérienne a fait entrer Mohamed Amine Amoura et Moncef Bouguerra, puis Adel Ouahchiche et Ilan Kebbal, pour renforcer ses tentatives offensives, mais le Burundi a préservé sa solidité durant les dernières minutes.

L'Algérie a failli arracher le but de la victoire à la 87e minute, lorsque Saâdi Radouani s'est élevé sur un centre d'Adem Zorgane et a placé une tête d'un angle difficile, mais le gardien Jonathan Nahimana l'a repoussée.

Dans le temps additionnel, Jaouen Hadjam a gâché une autre occasion pour l'Algérie après avoir tiré du pied gauche depuis l'intérieur de la surface de réparation, le ballon passant à côté du poteau gauche.

Dans la dernière scène du match, Melvin Mastel, le gardien de l'Algérie, a repoussé une tête d'Emmanuel Sweed, joueur du Burundi, depuis le côté droit de la surface de réparation, si bien que le match s'est terminé sur un nul 2-2.

La sélection algérienne a porté son total à 4 points, avec lesquels elle occupe la tête du neuvième groupe, tandis que le Burundi a récolté son premier point pour se classer provisoirement troisième, dans l'attente du match entre la Zambie et le Togo.