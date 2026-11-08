Vidéo : une remontada qui n'arrive pas tous les jours, match nul de folie entre Manchester United et Aston Villa

Manchester United a réalisé une remontada folle dans les derniers instants de son duel face à Aston Villa, pour arracher le match nul (4-4), lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes dimanche soir, sur la pelouse d'Old Trafford, en clôture de la dixième journée de Premier League.

Le match a débuté de façon choquante pour Manchester United, Aston Villa ayant surpris les locaux par un but précoce signé Alisson Edward dès la première minute, d'une frappe à l'intérieur de la surface de réparation que le gardien Senne Lammens n'est pas parvenu à maîtriser.

Et Aston Villa n'a pas laissé le temps à son adversaire de reprendre son souffle, Nicolas Jackson doublant la mise pour Aston Villa à la quatrième minute à la suite d'une nouvelle erreur du gardien belge, de sorte que Manchester United s'est retrouvé mené de deux buts durant les quatre premières minutes, sous les yeux ébahis des supporters présents dans les tribunes d'Old Trafford.

Manchester United a tenté de revenir rapidement dans le match, et Bruno Fernandes a réussi à réduire l'écart à la 16e minute, après avoir transformé un penalty obtenu par Matheus Cunha, fauché à l'intérieur de la surface de réparation, offrant ainsi aux locaux un coup de fouet moral qui a ravivé l'espoir de pouvoir remettre les pendules à l'heure.

Les tentatives de Manchester United se sont poursuivies jusqu'à ce que l'équipe parvienne à égaliser avant la fin de la première période, Youri Tielemans inscrivant le deuxième but à la 44e minute, ramenant la rencontre à son point de départ et concluant la première mi-temps sur un match nul positif de 2-2, les locaux étant parvenus à surmonter un début catastrophique et à revenir au score.

Et malgré l'avance de deux buts prise par Aston Villa durant les quatre premières minutes, l'équipe a ensuite nettement reculé, laissant l'initiative à Manchester United, qui a imposé sa domination sur le déroulement du jeu en long et en large, menaçant les cages des visiteurs à plus d'une reprise et gaspillant un grand nombre d'occasions, mais le brio du gardien Suzuki a empêché ses filets d'encaisser davantage de buts, permettant à son équipe de sortir de la première période à égalité malgré une énorme pression.

Le scénario de la seconde période a été en grande partie similaire, Aston Villa répétant son départ en force et réussissant à inscrire deux buts rapides qui lui ont redonné l'avantage et perturbé les plans de Manchester United, John McGinn inscrivant le troisième but à la 48e minute sur un penalty consécutif à une faute de Diogo Dalot.

Et Leon Goretzka a ajouté le quatrième but à la 53e minute, profitant d'une erreur catastrophique du défenseur de United Leny Yoro, qui a tenté de dégager le ballon de la tête mais l'a envoyé sur la transversale de son équipe avant qu'il ne revienne devant la star allemande, qui l'a placé facilement au fond des filets.

Cette fois, Manchester United n'a pas réussi à reproduire la réaction affichée en première mi-temps et a échoué à retrouver son élan offensif, après avoir perdu la mainmise qu'il avait imposée durant la première période de la rencontre.

Mais la troupe de Manchester United s'est réveillée dans les dernières minutes et a réussi à inscrire son troisième but dans le temps additionnel, précisément à la 90e+2, par l'intermédiaire du remplaçant Joshua Zirkzee, qui a repris d'une seule touche dans les filets un centre au sol de Patrick Dorgu.

Ce but a accru l'enthousiasme de Manchester United dans les derniers instants, ses joueurs mettant une forte pression sur Aston Villa, si bien que Dorgu a pu inscrire le but égalisateur d'une tête à la 90e+6, à la suite d'un corner exécuté par Bruno Fernandes, parachevant ainsi la folle remontada de Manchester United avec deux buts dans le temps additionnel.

Cette remontada rappelle ce qui s'était produit lors du duel face à la Roma en Ligue des champions mardi dernier, qui avait été le théâtre d'un retournement de situation dramatique sur la pelouse, Manchester United ayant réussi à transformer un retard de deux buts à zéro en une victoire sur le score de 3-2, grâce au doublé de Matheus Cunha et au but de Bruno Fernandes, l'atmosphère de colère dans les tribunes se muant en célébrations de la victoire durant les dernières minutes.

Et avant le coup d'envoi du match, le stade d'Old Trafford a été le théâtre de nouvelles protestations des supporters de Manchester United contre la direction du club, les supporters ayant déployé une banderole portant l'inscription « Nous ne voulons pas d'un nouveau stade, mais d'une nouvelle direction », et ayant également lâché des ballons aux couleurs verte et jaune, les deux couleurs associées aux teintes d'origine du club lors de sa fondation, dans un message clair exprimant leur colère face à la situation actuelle et au recul des résultats, prolongeant ainsi la vague de protestations à laquelle les supporters s'étaient également livrés lors du récent duel face à la Roma.

Après ce match nul, Manchester United porte son total à 8 points et occupe la dix-huitième place, poursuivant ainsi son début de saison poussif dans la compétition, puisque l'équipe n'a remporté qu'une seule victoire en Premier League cette saison, aux dépens d'Ipswich Town lors de la deuxième journée.

En revanche, Aston Villa a porté son total à 13 points et se hisse à la dixième place du classement de la Premier League.