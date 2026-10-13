Vidéo : une remontada inachevée, Viking écorne l'orgueil du Bayern dans un match fou en Ligue des champions

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Un combat jusqu'au bout : le Bayern Munich tombe dans un piège inattendu !

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Viking, le club norvégien, a signé un match nul spectaculaire 3-3 face au Bayern Munich dans une rencontre folle disputée au stade Lysi Arena, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mardi.

L'équipe hôte a mené par deux buts avant que le club bavarois ne revienne en seconde période et s'approche de la victoire, mais Viking lui a donné une leçon de résistance jusqu'à la dernière seconde et lui a arraché le match nul.

Le Bayern Munich a encaissé un choc précoce après seulement 72 secondes de jeu, lorsque Gianni Stensness a inscrit le but de l'ouverture du score pour Viking d'une tête parfaitement ajustée sur un corner tiré par Zlatko Tripic, trouvant le fond des filets.









Le Bayern a tenté de répondre par une pression continue, mais la défense organisée et basse de Viking a repoussé toutes les tentatives, tandis que Harry Kane a gâché deux occasions nettes avec deux têtes dirigées directement vers le gardien Arild Østbø.

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À la 38e minute, Viking a profité d'une contre-attaque rapide : Erik Botheim a adressé une passe astucieuse à Petter Kristiansen, qui a devancé Nathanael Brown par sa vitesse avant de conclure avec sang-froid dans les filets, portant le score à 2-0 pour son équipe avant la fin de la première période.









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Le retour fracassant du Bayern

Le Bayern est entré en seconde période avec un autre état d'esprit et a réussi à réduire l'écart à la 54e minute sur un penalty accordé par l'arbitre après recours à l'assistance vidéo, transformé par Harry Kane.









Puis, à la 60e minute, Kane a égalisé d'une tête sur un centre parfaitement dosé de Joshua Kimmich.









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Luis Díaz a ensuite complété le retournement à la 71e minute d'une frappe à l'intérieur de la surface après un centre de Konrad Laimer, permettant au Bayern de prendre l'avantage 3-2.









L'exclusion d'Olise renverse la situation

À la 74e minute, Michael Olise a reçu deux cartons jaunes consécutifs, le premier pour un tacle par derrière, le second après avoir envoyé le ballon au visage de Tripic, laissant le Bayern à dix après la sortie du joueur français.

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Dans le temps additionnel, et malgré le repli défensif du Bayern dans les dernières minutes, Viking a su exploiter sa supériorité numérique : à la 90e minute, Herman Haugen a inscrit le but égalisateur d'une tête puissante sur un centre parfaitement ajusté de Tripic, offrant à son équipe un point précieux devant son public, qui a vécu une soirée inoubliable.