Vidéo : une remontada folle… La Belgique revient de l’enfer pour éliminer le Sénégal de la Coupe du monde

La sélection belge s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après sa victoire spectaculaire face au Sénégal (3-2), ce mercredi soir au stade de Seattle, aux États-Unis, lors des seizièmes de finale de la compétition.

Habib Diara a ouvert le score pour le Sénégal à la 25e minute, en reprenant un ballon qui avait rebondi sur le poteau après un coup de tête d’Ismaïla Sarr.

À la 51^e minute, Sarr a doublé la mise d’une superbe frappe, après avoir contrôlé une longue passe de la poitrine, avant d’enrouler sa tentative dans les filets du vétéran gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, confirmant ainsi la supériorité temporaire de la sélection sénégalaise.

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Alors que la victoire semblait se dessiner pour le Sénégal, la Belgique a soudainement réagi en inscrivant deux buts coup sur coup par Romelu Lukaku (86^e) et Youri Tielemans (89^e), ramenant le score à 2-2.

La rencontre est alors allée en prolongation, où les Diables Rouges ont arraché la victoire in extremis : Youri Tielemans a obtenu puis transformé un penalty à la 120^e+5 minute.

Grâce à ce succès, la Belgique se qualifie pour les huitièmes de finale, où elle retrouvera le vainqueur du match États-Unis – Bosnie-Herzégovine.



