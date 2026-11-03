Manchester United a réussi à revenir à la vie, après avoir signé une victoire historique face à son hôte la Roma en Ligue des champions, à la manière de son héros historique le Real Madrid.

Manchester United s'est imposé face à son hôte la Roma sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes mardi soir, sur la pelouse d'Old Trafford, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition européenne.

L'Argentin Matías Soulé a ouvert le score pour le club de la capitale italienne à la 11e minute de jeu, d'une frappe du pied gauche remarquable, après s'être présenté seul face au gardien Senne Lammens.

Le Néerlandais Donyell Malen a ajouté le deuxième but de la Roma à la 17e minute de jeu, sur un penalty qu'il a transformé avec brio dans les filets du gardien belge.

Le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes a remis Manchester United dans le match à la 58e minute, lorsqu'il a inscrit le but de la réduction de l'écart sur penalty.

Fernandes a adressé un centre à la 83e minute, manqué par un défenseur de la Roma, parvenant jusqu'à Matheus Cunha qui a marqué le but de l'égalisation.

Le but de la victoire à la dernière minute de Manchester United est également venu de Matheus Cunha, précisément à la 86e minute, lorsqu'il s'est retrouvé seul face au but sur la droite, pour frapper une balle puissante qui a logé dans les filets de l'équipe italienne.

Il est vrai que Cunha a ensuite été expulsé, dans le temps additionnel de la rencontre, mais cela n'a pas empêché le club anglais de décrocher une victoire qui lui échappait depuis le mois de septembre dernier.

Depuis sa victoire 4-0 face au club turc du Başakşehir lors de la première journée de la Ligue des champions, Manchester United a disputé 9 matchs avant d'affronter la Roma, sans remporter la moindre victoire, se contentant de 3 nuls contre 6 défaites.

La victoire contre la Roma a porté le total de Manchester United à 6 points, lui permettant d'occuper la dix-septième place au classement de la compétition européenne, tandis que la Roma reste bloquée à 4 points, à la dix-neuvième place.

Fait étrange, Manchester United a réussi à renverser un retard de deux buts pour décrocher une victoire historique, tout comme l'avait fait le Real Madrid face à la Roma également lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition européenne, lorsqu'il était mené 3-1 avant de terminer la rencontre en sa faveur sur le score de 4-3.

Le club anglais espère que cette « remontada » servira de nouveau point de départ, comme cela s'est produit pour le Real Madrid, qui a réussi à remporter tous ses matchs depuis lors, y compris le Clásico contre son rival traditionnel, le Barça.