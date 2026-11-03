Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduit par

Vidéo : une remontada à la sauce Real Madrid, Manchester United renaît avec une victoire historique face à la Roma

Match report
Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Ligue des Champions
Angleterre
Italie

Manchester United revient de loin

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Manchester United a réussi à revenir à la vie, après avoir signé une victoire historique face à son hôte la Roma en Ligue des champions, à la manière de son héros historique le Real Madrid.

Manchester United s'est imposé face à son hôte la Roma sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes mardi soir, sur la pelouse d'Old Trafford, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition européenne.

L'Argentin Matías Soulé a ouvert le score pour le club de la capitale italienne à la 11e minute de jeu, d'une frappe du pied gauche remarquable, après s'être présenté seul face au gardien Senne Lammens.

Le Néerlandais Donyell Malen a ajouté le deuxième but de la Roma à la 17e minute de jeu, sur un penalty qu'il a transformé avec brio dans les filets du gardien belge.

Prochains matchs
ROM

ROM

Serie A

07 nov. 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier League

08 nov. 2026

AVL

AVL

Le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes a remis Manchester United dans le match à la 58e minute, lorsqu'il a inscrit le but de la réduction de l'écart sur penalty.

Fernandes a adressé un centre à la 83e minute, manqué par un défenseur de la Roma, parvenant jusqu'à Matheus Cunha qui a marqué le but de l'égalisation.

Le but de la victoire à la dernière minute de Manchester United est également venu de Matheus Cunha, précisément à la 86e minute, lorsqu'il s'est retrouvé seul face au but sur la droite, pour frapper une balle puissante qui a logé dans les filets de l'équipe italienne.

Il est vrai que Cunha a ensuite été expulsé, dans le temps additionnel de la rencontre, mais cela n'a pas empêché le club anglais de décrocher une victoire qui lui échappait depuis le mois de septembre dernier.

Depuis sa victoire 4-0 face au club turc du Başakşehir lors de la première journée de la Ligue des champions, Manchester United a disputé 9 matchs avant d'affronter la Roma, sans remporter la moindre victoire, se contentant de 3 nuls contre 6 défaites.

La victoire contre la Roma a porté le total de Manchester United à 6 points, lui permettant d'occuper la dix-septième place au classement de la compétition européenne, tandis que la Roma reste bloquée à 4 points, à la dix-neuvième place.

Fait étrange, Manchester United a réussi à renverser un retard de deux buts pour décrocher une victoire historique, tout comme l'avait fait le Real Madrid face à la Roma également lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition européenne, lorsqu'il était mené 3-1 avant de terminer la rencontre en sa faveur sur le score de 4-3.

Le club anglais espère que cette « remontada » servira de nouveau point de départ, comme cela s'est produit pour le Real Madrid, qui a réussi à remporter tous ses matchs depuis lors, y compris le Clásico contre son rival traditionnel, le Barça.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google