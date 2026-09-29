Vidéo : une réaction étrange, le directeur général de Manchester City répond en un seul mot aux accusations de la Premier League

Ferran Soriano, le directeur général de Manchester City, a refusé de répondre aux questions après que le club a été reconnu coupable d'infractions graves aux règles financières de la Premier League anglaise.

La Premier League anglaise a annoncé ce mardi qu'une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de toutes les infractions liées à la violation des règles financières de la compétition sur 9 saisons, entre 2009/2010 et 2017/2018, en plus de l'avoir reconnu coupable de trois des quatre accusations relatives à un manque de coopération avec l'enquête de la ligue.

Selon un communiqué officiel publié par la Premier League anglaise sur son site ce mardi, la commission indépendante a conclu que Manchester City avait conclu, durant cette période, des contrats commerciaux « fictifs » avec plusieurs de ses partenaires, ne reflétant pas les accords réels conclus entre les parties, dans le but de gonfler artificiellement les revenus du club et de réduire ses coûts, s'appuyant par ailleurs sur d'autres accords similaires.

Selon la commission indépendante, le club a présenté des comptes financiers inexacts et dissimulé la situation réelle de ses finances aux commissaires aux comptes et aux instances de régulation du football, tout en dépassant largement les limites de dépenses imposées par la Premier League anglaise et l'Union des associations européennes de football (UEFA).

Le journaliste de la chaîne « Sky Sports » a posé une question à Soriano au sujet de ces infractions, en lui demandant : « Présentez-vous des excuses aux supporters de football ? La Premier League affirme que les contrats sont "fictifs", alors est-ce un club "fictif" ? » Mais Soriano s'est contenté de répondre « Merci ».

Le journaliste a répété ses questions, dans un silence total du directeur général de Manchester City, avant que celui-ci ne réponde de nouveau : « Merci ».











