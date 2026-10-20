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Al Shabab v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : une querelle 100 % marocaine, Hamdallah en vient aux mains avec son coéquipier en Saudi Pro League

A. Hamdallah
A. El Mahdioui
Al-Taawoun vs Al Quadisiya
Al-Taawoun
Al Quadisiya
Saudi Pro League
Maroc
Maroc
Arabie saoudite

Nouvelle crise pour l'attaquant marocain

Le Marocain Abderrazak Hamdallah, attaquant d'Al-Taawoun, a provoqué une nouvelle polémique dans le championnat saoudien Roshn, cette fois-ci avec l'un de ses compatriotes et coéquipiers.

Al-Taawoun a accueilli Al-Qadsiah, ce mardi, sur sa pelouse à Buraydah, lors de la dixième journée du championnat saoudien Roshn.

À l'issue de la première mi-temps, Hamdallah s'est accroché avec son coéquipier et compatriote Achraf El Mehdioui, capitaine d'Al-Taawoun, au moment d'emprunter le couloir menant aux vestiaires, selon ce qu'ont révélé les chaînes « Thmanyah », diffuseurs du championnat saoudien.

Il s'agit de la dernière polémique en date de Hamdallah dans le championnat saoudien Roshn, après qu'il a provoqué de nombreuses controverses au cours des dernières années, la plus récente au club d'Al-Shabab, avec son ancien coéquipier belge Yannick Carrasco.

L'attaquant marocain évolue sous les couleurs d'Al-Taawoun depuis le début de la saison en cours. Il s'agit du cinquième club qu'il représente en Arabie saoudite, après Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Shabab, en plus d'Al-Hilal lors de la Coupe du monde des clubs 2025.

De son côté, El Mehdioui évolue sous les couleurs d'Al-Taawoun depuis près de 5 ans, et plus précisément depuis janvier 2022, lorsqu'il a rejoint ses rangs en provenance du club polonais du Wisła Cracovie, pour en devenir aujourd'hui le capitaine.

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