Al-Nassr et ses supporters ont reçu un message peu rassurant de la part de l'une des plus grandes légendes d'Al-Hilal, au sujet des chances de l'équipe de se battre pour le titre de l'édition actuelle de la Saudi Pro League, après qu'il a lancé une prédiction surprenante sur la place du club à la fin de la saison.

Al-Nassr avait été sacré champion lors de l'édition précédente de la compétition, et poursuit actuellement ses efforts pour conserver sa place parmi les équipes de tête, dans un contexte de forte concurrence pour la première place. Il occupe en effet la deuxième position avec 28 points, à égalité avec le leader Al-Qadisiyah au nombre de points, mais devancé par ce dernier à la différence de buts.

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Dans des déclarations télévisées, Mohammed Al-Deayea, ancien gardien d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, n'a pas accordé de grandes chances à Al-Nassr de décrocher le titre, déclarant : « Je pense que le niveau actuel d'Al-Nassr ne lui permettra pas de remporter la Saudi Pro League, et il terminera à la quatrième place de mon point de vue. »

Les propos d'Al-Deayea portent une prédiction surprenante concernant le déroulement de la compétition, puisqu'il estime qu'Al-Nassr ne parviendra pas à conserver sa position actuelle au sein du duo de tête, et pourrait reculer jusqu'à la quatrième place à mesure que la concurrence s'intensifiera lors des prochaines journées.

Ces déclarations interviennent alors qu'Al-Nassr cherche à poursuivre ses résultats positifs et à défendre son titre, tandis que ses supporters attendent de voir la capacité de l'équipe à répondre sur le terrain et à transformer les prédictions de la légende d'Al-Hilal en un simple discours médiatique.