Vidéo : une polémique arbitrale entache la victoire, le Real Madrid se contente de 45 minutes de magie face au Racing

Le Real Madrid a signé une victoire méritée sur la pelouse de son hôte, le Racing Santander (3-0), lors de la rencontre qui les a opposés au stade « El Sardinero » dans le cadre du championnat d'Espagne. Le club madrilène poursuit ainsi sa série de victoires et réduit l'écart avec le leader, le Barça, à 3 points, consolidant sa position à la troisième place du classement.

Le Real Madrid a abordé cette confrontation sous la houlette de José Mourinho, avec pour objectif de décrocher une sixième victoire consécutive, après avoir vu son rival barcelonais s'imposer largement face à Alavés sur le score de 6-1.

Le club madrilène s'est appuyé sur un dispositif en 4-2-3-1, avec Thibaut Courtois dans les cages et un quatuor offensif composé d'Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande et Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a imposé sa domination dès les premières minutes et est parvenu à ouvrir le score à la 11e minute, après que Mbappé s'est infiltré dans la surface de réparation en profitant d'une passe de Diomande, avant d'être fauché par Brati. L'arbitre a alors accordé un penalty (controversé) que la star française a transformé avec succès d'une frappe au ras du sol puissante à droite du gardien Agirrezabala.

Le Racing Santander a bien failli égaliser rapidement, mais Courtois a brillamment repoussé une frappe d'Iker Luque à la 13e minute, privant les locaux d'une occasion de revenir dans la partie. Le Real Madrid a ensuite doublé son avance à la 22e minute par l'intermédiaire de Jude Bellingham, qui a conclu une action collective amorcée par une passe de Mbappé, puis un ballon d'Arda Güler, d'une frappe précise au fond des filets.

Le calvaire des locaux s'est poursuivi, Álvaro Mantilla ayant dû quitter le terrain sur blessure, avant que Diomande n'inflige le troisième coup à la 36e minute, d'une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface, après que le ballon lui est parvenu à la suite d'un dégagement de la défense du Racing sur un corner tiré par Güler, pour se loger dans la lucarne.

Madrid en retrait en seconde période

Après la pause, le Real Madrid a conservé son avantage, mais n'a pas maintenu le même allant offensif que celui affiché en première période, tandis que le Racing Santander a tenté de profiter du repli de son adversaire et de chercher à réduire l'écart.

La 54e minute a été marquée par une tentative dangereuse de Zabiri d'une frappe au ras du sol, avant que Mbappé ne réplique d'une attaque rapide et d'une frappe puissante à la 60e minute, qui a heurté le poteau gauche des buts des locaux, tandis que Diomande a tenté d'aggraver le score d'une autre frappe qui n'a pas été couronnée de succès.

À la 75e minute, Tchouaméni a bien failli provoquer un penalty contre le Real Madrid après que le ballon a touché sa main dans la surface de réparation, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage (« VAR ») est intervenue pour annuler la décision, après qu'il s'est avéré que le ballon avait d'abord touché le pied du joueur français avant d'atteindre sa main.

Mourinho a procédé à plusieurs changements dans les dernières minutes, avec l'entrée de Díaz, Camavinga et Endrick, mais le score est resté inchangé. Le Real Madrid a ainsi conclu la rencontre sur un triplé immaculé et engrangé trois points importants qui l'ont maintenu à la troisième place et ont réduit l'écart avec le Barça, leader du championnat, à seulement 3 points.