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Le match entre Pyramids et le MAS de Fès, disputé samedi soir dans le cadre de la première journée du groupe D de la Ligue des champions africaine, a été marqué par une altercation verbale entre l'entraîneur du club égyptien, Rhulani Mokwena, et le préparateur physique de l'équipe marocaine, Alexandre Copolani.

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Ce dernier s'en est pris vivement au technicien sud-africain après la rencontre, en lui répétant : « C'est Fès, pas le Wydad. C'est Fès, pas le Wydad », en référence au club rouge que Mokwena a entraîné par le passé, selon une vidéo publiée par le site Koora Plus.

Selon le site marocain El Botola, cette phrase a suscité la colère des supporters du Wydad, qui ont estimé que l'évocation du nom de leur club de cette manière constituait une offense envers l'équipe et ses composantes. Ils ont demandé à la direction du MAS de Fès de clarifier sa position sur l'incident et de présenter des excuses officielles, par respect pour les relations qui unissent les deux clubs marocains.

Mokwena n'a pas été le seul à se frotter à Copolani : le match a également donné lieu à un accrochage entre le préparateur physique et le défenseur marocain de Pyramids, Mohamed Chibi, avant que plusieurs membres des deux équipes n'interviennent pour calmer la situation et éviter qu'elle ne dégénère.

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Sur le terrain, Pyramids s'est imposé 2-0. Les Égyptiens ont dû attendre la 57e minute pour ouvrir le score par Abdelrahman Magdy, qui a profité d'un contre pour envoyer une frappe puissante au fond des filets, avant que le remplaçant Ahmed Abdelkader n'ajoute le deuxième but à la deuxième minute du temps additionnel, assurant les trois points à l'équipe qui recevait.

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Ce résultat permet au club égyptien de prendre provisoirement la tête du groupe D avec 3 points et une différence de buts de +2, tandis que le MAS de Fès reste dernier sans le moindre point, dans l'attente de l'autre rencontre entre Al-Hilal du Soudan et le Horoya Conakry, club guinéen, dimanche, qui clôturera la journée inaugurale.

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Le MAS de Fès devra vite redresser la barre lorsqu'il recevra Al-Hilal du Soudan le 5 décembre prochain, lors de la deuxième journée, tandis que Pyramids se déplacera le lendemain sur la pelouse du Horoya Conakry, en quête d'une deuxième victoire qui renforcerait sa place en tête du groupe et le rapprocherait des quarts de finale.

Mokwena avait rejoint le Wydad en juillet 2024 en provenance de Mamelodi Sundowns. Cette expérience peu concluante n'a duré que 9 mois, avant que les deux parties ne décident de mettre fin au contrat à l'amiable en avril 2025, à la suite d'une série de mauvais résultats.

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Après deux passages au MC Alger et à l'Al-Ittihad libyen, Mokwena a pris les rênes de Pyramids en juillet 2026, succédant au Croate Krunoslav Jurčić, pour entamer une nouvelle aventure dans le championnat égyptien. Ses débuts avec le club égyptien ont été exceptionnels : il l'a mené à 16 victoires consécutives lors de ses 16 premiers matchs toutes compétitions confondues, dont un succès 2-0 face à Al Ahly en championnat. En championnat d'Égypte, Pyramids a réalisé un sans-faute lors de ses neuf premières rencontres sous la direction de Mokwena.

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